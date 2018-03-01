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بعد الفاجعة: برقية من الملك محمد السادس إلى رئيس روسيا فلاديمير بوتين

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 15:49 بعد الفاجعة: برقية من الملك محمد السادس إلى رئيس روسيا فلاديمير بوتين | بوليتيك
بعد الفاجعة: برقية من الملك محمد السادس إلى رئيس روسيا فلاديمير بوتين
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وذلك على إثر الحريق الذي اندلع بأحد المراكز التجارية بمدينة كيميروفو في منطقة سيبيريا، مخلفا العديد من الضحايا.

"شوف تيفي"+"و م ع"

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وذلك على إثر الحريق الذي اندلع بأحد المراكز التجارية بمدينة كيميروفو في منطقة سيبيريا، مخلفا العديد من الضحايا.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس الروسي، ومن خلاله لأسر الضحايا وللشعب الروسي الصديق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر الموساة، راجيا لبوتين جميل الصبر وحسن العزاء، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

ومما جاء في برقية الملك "تفضلوا، الرئيس وصديقي الكبير، بقبول أخلص مشاعر مواساتي وتعاطفي، مشفوعة بفائق عبارات تقديري".

‫شوف تيفي

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