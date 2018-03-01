قانونيــا.. تطورات جديدة في قضية اتهام ''حامي الـدين'' في مقتل الطالب القاعـدي ''آيت الجيد'' والملف سيعرف منعرجا آخر بعد حضور الشاهد .. والاعتقال محتمل بعد الاستنطاق ﻿

بعدما قررت محكمة الاستئناف بفاس استدعاء ''عبد العالي حامي الدين'' القيادي بحزب العدالة والتنمية المتورط بشكل مباشر في عملية اغتيال وقتل الطالب القاعدي ''آيت الجيد '' ، لأجل المثول أمام قاضي التحقيق



''شـوف تيفي'' محمد القاسمي



بعدما قررت محكمة الاستئناف بفاس استدعاء ''عبد العالي حامي الدين'' القيادي بحزب العدالة والتنمية المتورط بشكل مباشر في عملية اغتيال وقتل الطالب القاعدي ''آيت الجيد '' ، لأجل المثول أمام قاضي التحقيق صبيحة يومه 27 مارس 2018، وتم تأجيل النظر في الملف إلى غاية 19 أبريل المقبل، تبين أن الملف يعرف نقاشا قانونيا وإجراءات مسطرية لاسيما وأن هناك تطورات ومستجدات جديدة.

وأوضح المحامي والحقوقي ''الحبيب حاجي'' لــ''شوف تيفي'' حول ماجرى خلال جلسة المحاكمة اليوم قائلا: ''أخبرنا بعدم الحضور في هذه الجلسة لأنه لازال الملف في الاستنطاق الابتدائي وهو الأمر الذي جعل الطرف المدني يخرق الفصل 140 من قانون المسطرة الجنائية الذي يخول للمحامي الحضور في جلسات التحقيق..'' وأردف أن الفصل 140 يسوي بين دفاع المتهم ودفاع الطرف المدني ، وأن قرار عدم الأحقية لدفاع المتهم ودفاع الطرف المدني أن يوجه أي أسئلة للمتهم إلا بإذن قاضي التحقيق، تمت المطالبة بتسجيله في المحضر، وأبرز أن هيئة دفاع ''آيت الجيد'' لم تتمكن من الحصول على نسخة من الملف ومن دفوعات الطرف الآخر ، مصرحا ''معارفينش شنو واقع فالتحقيق لحد الآن'' معتبرا أن هذا القرار ضرب لمبدإ شفافية الإجراءات وخرق حقوق الدفاع وحرمان الدفاع من أداء مهامه.

وأكد ذات المتحدث لـ''شوف تيفي'' أن الملف بدأ يعرف تطورا رغم كل القرارات التي لا يتوافق عليها قاضي التحقيق وهيئة دفاع الضحية، مشيرا أن الملف سيعرف خلال الجلسة المقبلة تحولا من التفصيلي إلى المواجهة ولاسيما بعد حضور الشاهد ''الحديوي الخمار'' وتأكيد شهادته ، و''حسن آيت الجيد'' ممثل ذوي الحقوق لعائلة ''آيت الجيد ''، وأضـاف قائلا: ''نحن ننتظر الاستماع إلى الشاهد الحديوي الخمار وهي اللحظة التاريخية التي ستكون خلال الجلسة الأقـوي والتي يمكن من خلالها اعتقال حامي الدين ، وأنذاك سيأخذ ملف أيت الجيد عيسى منعرجا آخر حيث سيبدأ العد العكسي لقتلة آيت الجيد.

وشهدت جلسة اليوم تسجيل إنابة جديدة للمحامي ''محمد الهيني'' الذي أدى اليمين القانوني بشكل رسمي يوم الخميس 15 مارس، من أجل الولوج رسميا لمهنة المحاماة ، وفي هذا الصدد أكد المحامي الهيني إنابته وعبر عن شعوره بعد الالتحاق برفاقه وهيئة دفاع 'أيت الجيد' في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' قائلا :''أحسست بالفخر والشرف أن أتولى النيابة عن قضية آيت الجيد الذي قتل عن سبق إصرار وترصد وسجلت إنابتي لأطالب بتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة وضمان مبدأ عدم الإفلات من العقاب واستجابة لضميري وقناعاتي الحقوقية لأن هذه المرحلة التي قتل فيها مرحلة تتطلب الكشف عن تفاصيلها وحيثياتها وجوانبها المظلمة لأنها مثال عن اغتيال الفكر الديمقراطي القاعدي التواق إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والحق في الاختلاف ''.

من جهته، أضاف الهيني : ''أنا أقوم بواجباتي الدفاعية والملف لا علاقة له بالسياسة هم من حاولوا تسييسه للأسف وأسرة أيت الجيد ليس لها حزب ولا تترأس حكومة وليس لها فريق برلماني ولا أطر سياسية ولاحقوقية لتتولى الدفاع عنها '' وزاد : ''ونحن أمام قضية قانونية ولايمكن أن نتصالح مع الماضي و من اقترف هـذه الجريمة يجب أن يلقى عقابه سواء كان حامي الدين أو غيره وفقا للقانون وأنا لي ثقة كبيرة في القضاء المغربي ولنا وسائل إثبات أن الجريمة ارتكبت والفاعل هو نفس الشخص الذي يحاكم دائما وهناك فرق بين من يتسلح بالسياسة ومن يتسلح بالعدالة '' كما أشار الهيني أن أيت الجيد ابن حيه السكني سابقا بعين قادوس بفاس وما يجمع بأيت الجيد يستوجب عليه الوفاء لروحه وفكره والدفاع عنه.

من جهة أخرى أكد المحامي والحقوقي ''الوزاني الشاهدي'' لـ''شوف تيفي'' أن هيئة دفاع الطالب ''آيت الجيد'' متشبثة بالدفاع عن قضيته بما يخوله لها القانون ، مضيفا : ''قاضي التحقيق رفض حضورنا اليوم ونحن دافعنا طبقا للفصل 140 من القانون الجنائي ، ونفس القرار الذي سبق وقضى به ونحن استأنفناه، قرره اليوم أيضا وهو إبعادنا عن الحضور ، والتمسنا منه إيقاف البث إلا أنه امتنع...'' مسترسلا : ''الوقائع المتعلقة بالقضية موجودة من حيث الزمان والضحايا والمعلومة عند الجميع سنواكبها بعيدا عن القول أن الشكاية كيدية والملف سياسي...''.

هـذا ورغم مرور أكثر من 24 سنة على مقتل الطالب اليساري ''أيت الجيد'' قرب معمل للمشروبات الغازية بالمنطقة الصناعية سيدي إبراهيم ، على مقربة من موقع ظهر المهراز الجامعي، بعد صراعات مريرة بين طلبة يساريين وإسلاميين لا زال الملف حيا في محكمة الاستئناف بفاس، ومن المنتظر أن يكشف فيه ما غيبته السنوات الماضية وتصدر عنه أحكام جديدة .



