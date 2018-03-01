عاجل..هذا جديد الاعتداء اللي تعرضت ليه تلميذة من طرف قاصر تعدا عليها وعراها في الشارع+تفاصيل حصرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمختلف المناطق والمدن المغربية، فتحت،يومه الثلاثاء، تحقيقا للكشف عن هوية المتورط الرئيسي في واقعة الاعتداء على تلميذة وإزالة ملابسها بالقوة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمختلف المناطق والمدن المغربية، فتحت،يومه الثلاثاء، تحقيقا للكشف عن هوية المتورط الرئيسي في واقعة الاعتداء على تلميذة وإزالة ملابسها بالقوة بالشارع.

وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات الأولى والتي تبقى غير نهائية، تشير إلى أن فصول الفيديو، جرت بمدينة الدار البيضاء، مبرزا أن البحث متواصل لإيقاف المتورط الرئيسي وشريكه الذي تكفل بتصوير الفيديو.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو هز مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، أظهر قيام مراهق بالاعتداء على تلميذة وإزالة ملابسها بالقوة، في حين تكفل مرافقه بتصوير هذا الاعتداء الخطير.