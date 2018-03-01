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عــاجل:الملك محمد السادس يُدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية | بوليتيك

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عــاجل:الملك محمد السادس يُدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 15:19 عــاجل:الملك محمد السادس يُدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية | بوليتيك
عــاجل:الملك محمد السادس يُدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية
عبر الملك محمد السادس عن إدانته للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقية من داخل الأراضي اليمنية، معربا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل

شـــوف تيفي:

عبر الملك محمد السادس عن إدانته للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقية من داخل الأراضي اليمنية، معربا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية عن تضامن جلالته المطلق مع الشعب السعودي الشقيق.

وجاء في برقية بعث بها الملك لخادم الحرمين الشريفين ''علمت بشديد الاستياء والاستنكار، بنبأ الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة من داخل الأراضي اليمنية''.

وأضاف الملك ''إنني إذ أعبر لكم باسمي وباسم الشعب المغربي عن إدانتنا لهذا الاعتداء الإجرامي الغاشم، أؤكد لكم تضامننا المطلق مع الشعب السعودي الشقيق، ووقوفنا الدائم إلى جانبكم فيما تتخذونه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتصدي لأي تهديدات تستهدف المس بسلامتها وباستقرار المنطقة''.

وتضرع الملك إلى الله تعالى بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأسرته الملكية الجليلة من كل مكروه، وأن يمتع جلالته بموفور الصحة والعافية وطول العمر، ويديم على بلده الشقيق، بقيادة جلالته الحكيمة، نعمة الأمن والطمأنينة والاستقرار.

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شـــوف تيفي المغرب الملك السعودية إدانة

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عــاجل:الملك محمد السادس يُدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية | بوليتيك

عــاجل:الملك محمد السادس يُدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية

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