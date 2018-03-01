عاجل ..ها المدينة اللي وقعت فيها عملية الاعتداء على تلميذة من طرف القاصر اللي عراها ﻿

كشف عبد العالي الرامي رئيس جمعية منتدى الطفولة قبل قليل من يومه الثلاثاء، عبر حسابه بالفيسبوك، أن المعطيات الأولى الخاصة بالفيديو الصادم الذي هز الفيسبوك، والذي يظهر تعرض تلميذة لاعتداء خطير على

"شوف تيفي"

كشف عبد العالي الرامي رئيس جمعية منتدى الطفولة قبل قليل من يومه الثلاثاء، عبر حسابه بالفيسبوك، أن المعطيات الأولى الخاصة بالفيديو الصادم الذي هز الفيسبوك، والذي يظهر تعرض تلميذة لاعتداء خطير على يد مراهق، تشير إلى أن فصوله، وقعت بمدينة الدار البيضاء.

ووصف عبد العالي الرامي المراهق الذي ظهر في الفيديو بـ "الوحش الآدمي"، مشيرا إلى أن غياب بعض وسائل الردع تتسبب في زيادة حالات كثيرة للاغتصاب.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو هز مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، أظهر قيام مراهق بالاعتداء على تلميذة وإزالة ملابسها بالقوة، في حين تكفل مرافقه بتصوير هذا الاعتداء الخطير.