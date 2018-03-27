عاجل..طفل عندو 10 سنوات لقاوه مقتول ومرمي في بئر ضواحي سطات+فيديو وصور ﻿

يعرف دوار سكامنة بمنطقة مزاب إقليم سطات في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، مراسيم جنازة طفل عثر عليه، أمس الإثنين، مقتولا ومرميا ببئر بالدوار.

''شوف تيفي''

يعرف دوار سكامنة بمنطقة مزاب إقليم سطات في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، مراسيم جنازة طفل عثر عليه، أمس الإثنين، مقتولا ومرميا ببئر بالدوار.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن طفلا يبلغ من العمر قيد حياته 10 سنوات، اختفى عن الأنظار وخلال بحث أسرته عنه، عثرت عليه جثة هامدة مرميا ببئر تم وضع غطاء فوقه من طرف المجرم في محاولة منه إخفاء جثة الضحية والتستر على جريمته.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة، بينما تم نقل الطفل إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات.