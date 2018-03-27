فيديو يهز المغاربة في الفيسبوك..حصــل مراتو مخبية صاحبها فالماريو وسط بيت فالسطح..وها شنو وقع ﻿

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هز مقطع فيديو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، يومه الثلاثاء، يُظهر لحظة ضبط زوج كان مصحوبا بأفراد أسرته لزوجته رفقة شاب داخل غرفة نوم بسطح أحد المنازل.

 "شوف تيفي":

 هز مقطع فيديو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، يومه الثلاثاء، يُظهر لحظة ضبط زوج كان مصحوبا بأفراد أسرته لزوجته رفقة شاب داخل غرفة نوم بسطح أحد المنازل.

 وحسب ناشري الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، فإن هناك احتمالا أن يكون للأمر علاقة بخيانة زوجية، حيث تم ضبط الزوج زوجته مع الشاب الذي ظهر في الفيديو وهو يخرج من "الدولاب" بعد أن قامت الزوجة بإخفائه.

ومن جهة أخرى، دافع نشطاء على السيدة التي كانت تقول إن الشاب المتواجد برفقتها داخل غرفة النوم هو ابن خالتها، موضحين أن الفيديو غير واضح وبالتالي لا يمكن الجزم بوجود علاقة جنسية بين السيدة والشاب.

‫شوف تيفي

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