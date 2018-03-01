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حقيقة الصواريخ التي سقطت بالعاصمة الرياض ومدن أخرى ...السعودية تتهم و إيران تنفي والأزمة في تصاعد

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 14:56 حقيقة الصواريخ التي سقطت بالعاصمة الرياض ومدن أخرى ...السعودية تتهم و إيران تنفي والأزمة في تصاعد | دولي
حقيقة الصواريخ التي سقطت بالعاصمة الرياض ومدن أخرى ...السعودية تتهم و إيران تنفي والأزمة في تصاعد
نفىت إيران اليوم الثلاثاء 27 مارس اتهامات سعودية كون طهران أمدت جماعة الحوتي في اليمن بقدرات باليستية وذلك بعد يوم من سقوط صواريخ أطلقها الحوثيون على العاصمة السعودية الرياض.

شوف تيفي

نفىت إيران اليوم الثلاثاء 27 مارس اتهامات سعودية كون طهران أمدت جماعة الحوتي في اليمن بقدرات باليستية وذلك بعد يوم من سقوط صواريخ أطلقها الحوثيون على العاصمة السعودية الرياض.

وردا على هذا الاتهام حسب ما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن الجنرال يد الله جواني مساعد القائد العام للحرس الثوري في الشؤون السياسية قوله '' الجميع يعلم أن كل طرق إرسال الأسلحة لليمن مغلقة'' كما أضاف قائلا ''أن توصل اليمنيين إلى القدرة على إنتاج أسلحتهم الدفاعية بأنفسهم بما في ذلك الصواريخ وهو إنجاز يتعذر على السعوديين تصديقه''.

وتأتي هذه الاتهامات على خلفية سقوط سبعة صواريخ أطلقها الحوثيون على التراب السعودي، ثلاثة منها سقطت بالعاصمة الرياض أودت بحياة شخصين من جنسية مصرية يقيمان بالسعودية، الأمر الذي جعل السعودية توجه اتهامها لإيران عبر رسالة موجهة إلى مجلس الأمن مطالبة فيها محاسبة إيران لتزويدها ميليشيات الحوتي بصواريخ بالستية.

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