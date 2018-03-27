بعد الفيديو الصادم اللي هز الفيسبوك: المغاربة يطلقون حملة ''واش معندكش ختك'' ﻿

أطلق آلاف النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، حملة جديدة تحت شعار ''واش معندكش ختك''، عبروا من خلالها عن تضامنهم الشديد مع التلميذة التي ظهرت في مقطع فيديو صادم، وهي تتعرض

''شوف تيفي''

أطلق آلاف النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، حملة جديدة تحت شعار ''واش معندكش ختك''، عبروا من خلالها عن تضامنهم الشديد مع التلميذة التي ظهرت في مقطع فيديو صادم، وهي تتعرض لاعتداء خطير على يد مراهق أقدم على تعريتها وإزالة ملابسها بالقوة.

وطالب مطلقو الحملة جميع الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق المرأة بالمغرب بالانخراط، وتقديم المساعدة النفسية للتلميذة التي كانت ضحية وحش آدمي، وأيضا للوقوف إلى جانب أي امرأة سقطت ضحية الاعتداء أو الاغتصاب.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء السلطات المحلية والمصالح الأمنية بالقيام بجهود مضاعفة حتى يتم إيقاف هذا المراهق الذي قام بعمل يهز النفوس ويدمي القلوب.