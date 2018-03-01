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برنامج وطني للاحتفال باليوم العالمي للمسرح في مختلف جهات المملكة

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 14:43 برنامج وطني للاحتفال باليوم العالمي للمسرح في مختلف جهات المملكة | مجتمع
برنامج وطني للاحتفال باليوم العالمي للمسرح في مختلف جهات المملكة
وضعت وزارة الثقافة و الاتصال- قطاع الثقافة برنامجا وطنيا للاحتفال باليوم العالمي للمسرح (27 مارس)، وذلك بتعاون مع مؤسسة المسرح الوطني محمد الخامس وبتنسيق مع المديريات الجهوية و الإقليمية والجماعات

''شوف تيفي''

وضعت وزارة الثقافة و الاتصال- قطاع الثقافة برنامجا وطنيا للاحتفال باليوم العالمي للمسرح (27 مارس)، وذلك بتعاون مع مؤسسة المسرح الوطني محمد الخامس وبتنسيق مع المديريات الجهوية و الإقليمية والجماعات المحلية و الفرق المسرحية وهيآت المجتمع المدني.

وفي هــذا الصدد أوضح بلاغ للوزارة أن هذا البرنامج، الذي تغطي فقراته مجمل المراكز الثقافية و المسارح وفضاءات العرض عبر مختلف جهات ومدن المملكة، يحفل بفعاليات مسرحية مختلفة من عروض مسرحية للكبار و الصغار، وتوقيع إصدارات مسرحية، وتكريم شخصيات مسرحية وطنية، وورشات تكوينية وتحسيسية، ولقاءات مع فنانين ومبدعين.... وعلى غرار باقي الفضاءات والمنشآت الثقافية، سيشهد الـمركز الثـقافي ببني ملال فقرات فنية متنوعة، بحضور مسرحيين وشخصيات رسمية.

وفي ذات السياق تضمن على الخصوص عرض مسرحية (خريف) لفرقة أنفاس للثقافة والفن في السابعة مساء من مساء أمس الاثنين، وحفل الافتتاح الرسمي وقراءة نداء اليوم العالمي للمسرح (اليوم الثلاثاء في السابعة مساء)، مع تكريم الفنان عبد الرحمان برادي والفنانة فاطمة الناجي، وعرض مسرحية ''صولو'' لفرقة أكون للثقافات والفنون. وعرض مسرحية ''الخادمتان'' لفرقة دور تمسر. (يوم الأربعاء في السابعة مساء).

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