فضيحة وبالفيديو..بوجه مكشوف: شخصان يفجرانها ويكشفان حقيقة صادمة عن الفائز بجائزة ''ماستر شاف'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله شخصان وهما يدعيان أن ''سيمو'' الفائز ببرنامج ''ماستر شاف 2018'' محترف وعمل سابقا في مجال الطبخ.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله شخصان وهما يدعيان أن ''سيمو'' الفائز ببرنامج ''ماستر شاف 2018'' محترف وعمل سابقا في مجال الطبخ.

وكشف الشخصان الظاهران بالفيديو عملهما لدى ''سيمو'' بمطعم بمدينة الدار البيضاء، مؤكدين في الوقت نفسه تسببه في طردهما من العمل ورفضه منحهم مستحقاتهم المالية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث أكد العديد منهم أن الأمر يعتبر فضيحة بالنسبة لبرنامج ''ماستر شاف'' إذا ما تأكدت ادعاءات الظاهرين بالفيديو.