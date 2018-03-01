 حصيلة التبرع بالدم سجلت مخزون احتياطي لـ 18 يوما ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قانونيــا.. تطورات جديدة في قضية اتهام حامي الـدين في مقتل الطالب القاعـدي آيت الجيد والملف سيعرف منعرجا آخر بعد حضور الشاهد .. والاعتقال محتمل بعد الاستنطاق | بوليتيك

قانونيــا.. تطورات جديدة في قضية اتهام ''حامي الـدين'' في مقتل الطالب القاعـدي ''آيت الجيد'' والملف

عاجل..هذا جديد الاعتداء اللي تعرضت ليه تلميذة من طرف قاصر تعدا عليها وعراها في الشارع+تفاصيل حصرية | مجتمع

عاجل..هذا جديد الاعتداء اللي تعرضت ليه تلميذة من طرف قاصر تعدا عليها وعراها في الشارع+تفاصيل حصرية

عــاجل: الملك محمد السادس يُدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية | بوليتيك

عــاجل: الملك محمد السادس يُدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية

عــاجل:الملك محمد السادس يُدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية | بوليتيك

عــاجل:الملك محمد السادس يُدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية

عاجل ..ها المدينة اللي وقعت فيها عملية الاعتداء على تلميذة من طرف القاصر اللي عراها | حوادث و حقوق

عاجل ..ها المدينة اللي وقعت فيها عملية الاعتداء على تلميذة من طرف القاصر اللي عراها

عاجل..طفل عندو 10 سنوات لقاوه مقتول ومرمي في بئر ضواحي سطات+فيديو وصور | حوادث و حقوق

عاجل..طفل عندو 10 سنوات لقاوه مقتول ومرمي في بئر ضواحي سطات+فيديو وصور

فيديو يهز المغاربة في الفيسبوك..حصــل مراتو مخبية صاحبها فالماريو وسط بيت فالسطح..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

فيديو يهز المغاربة في الفيسبوك..حصــل مراتو مخبية صاحبها فالماريو وسط بيت فالسطح..وها شنو وقع

حقيقة الصواريخ التي سقطت بالعاصمة الرياض ومدن أخرى ...السعودية تتهم و إيران تنفي والأزمة في تصاعد | دولي

حقيقة الصواريخ التي سقطت بالعاصمة الرياض ومدن أخرى ...السعودية تتهم و إيران تنفي والأزمة في تصاعد

بعد الفيديو الصادم اللي هز الفيسبوك: المغاربة يطلقون حملة واش معندكش ختك | حوادث و حقوق

بعد الفيديو الصادم اللي هز الفيسبوك: المغاربة يطلقون حملة ''واش معندكش ختك''

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

حصيلة التبرع بالدم سجلت مخزون احتياطي لـ 18 يوما

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 14:25 حصيلة التبرع بالدم سجلت مخزون احتياطي لـ 18 يوما | مجتمع
حصيلة التبرع بالدم سجلت مخزون احتياطي لـ 18 يوما
كشف محمد بنعجيبة، مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، أن حملة التبرع بالدم التي أطلقتها وزارة الصحة، ابتداء من فبراير الماضي إلى نهاية 25 مارس الجاري، تحت شعار ''التبرع بالدم مسؤولية الجميع''، سجلت على

شـــوف تيفي:

كشف محمد بنعجيبة، مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، أن حملة التبرع بالدم التي أطلقتها وزارة الصحة، ابتداء من فبراير الماضي إلى نهاية 25 مارس الجاري، تحت شعار ''التبرع بالدم مسؤولية الجميع''، سجلت على المستوى الوطني مخزونا مهما ما يكفي لـ 18 يوما، معتبرا أن هذه الحصيلة مهمة جدا، لم تسجل طيلة تاريخ تحاقن الدم في المغرب.

وأبرز محمد بنعجيبة أن مخزون الدم يتحدد بعدد الأيام وبالتبرعات، وأن التحديات التي تواجهنا اليوم هي الحفاظ على هذا المخزون بهذه الكمية، وبالتالي الحفاظ على وتيرة التبرع بالدم، موضحا أن مخزون الدم ليس فقط للاستحابة للمرضى الذين هم في حاجة إلى الدم، وإنما أيضا من أجل حاجيات المغاربة عند الحوادث الكبيرة التي تخلف، لا قدر الله، عددا كبيرا من الضحايا.

من جانب آخر كشف المتحدث أن المواطنين المغاربة يقبلون على التبرع بالدم، لكن في نفس الوقت يشرح، بنعجيبة، أن التبرع بالدم هو منظومة تضم عددا من المتدخلين تحدد عملية التبرع بالدم، أولها ما يتعلق بالقطاع الوصي، حيث في أحيان كثيرة لا نستطيع الاستجابة لجميع المقبلين على التبرع، فضلا عن التوقيت الذي لا يتناسب مع

شريحة واسعة من المغاربة. حسب المتحدث.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب بلاغ التبرع بالدم مخزون مسشفيات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..هذا جديد الاعتداء اللي تعرضت ليه تلميذة من طرف قاصر تعدا عليها وعراها في الشارع+تفاصيل حصرية | مجتمع

عاجل..هذا جديد الاعتداء اللي تعرضت ليه تلميذة من طرف قاصر تعدا عليها وعراها في الشارع+تفاصيل حصرية

برنامج وطني للاحتفال باليوم العالمي للمسرح في مختلف جهات المملكة | مجتمع

برنامج وطني للاحتفال باليوم العالمي للمسرح في مختلف جهات المملكة

فضيحة وبالفيديو..بوجه مكشوف: شخصان يفجرانها ويكشفان حقيقة صادمة عن الفائز بجائزة ماستر شاف | مجتمع

فضيحة وبالفيديو..بوجه مكشوف: شخصان يفجرانها ويكشفان حقيقة صادمة عن الفائز بجائزة ''ماستر شاف''

بالصور..شوفو المعدات الخطيرة اللي لقاو في مدينة فاس | مجتمع

بالصور..شوفو المعدات الخطيرة اللي لقاو في مدينة فاس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..في قلب منزل الأستاذة المغربية اللي احتافلات بالأم ديالها في طنجة بطريقة خاصة في عيد الأم | خارج البلاطو
منذ 49 دقيقة

بالفيديو..في قلب منزل الأستاذة المغربية اللي احتافلات بالأم ديالها في طنجة بطريقة خاصة في عيد الأم

بالفيديو..زوجة فريد غنام لشوف تيفي: منين ولدت بنتي خرجت من الخدمة ها علاش درت قناة فاليوتيوب والشهرة آخر همي | بــووز

بالفيديو..زوجة فريد غنام لشوف تيفي: منين ولدت بنتي خرجت من الخدمة ها علاش درت قناة فاليوتيوب والشهرة آخر همي

غريب و بالفيديو..دوار منسي وسط مدينة ســلا..الواد الحار كيدخل على السكان حتى لديورهم | خارج البلاطو

غريب و بالفيديو..دوار منسي وسط مدينة ســلا..الواد الحار كيدخل على السكان حتى لديورهم

بالفيديو.. حمزة منديل محيح في معسكر التداريب رفقة اللاعبين | قنوات أخرى

بالفيديو.. حمزة منديل محيح في معسكر التداريب رفقة اللاعبين

﻿

آخر المستجدات

قانونيــا.. تطورات جديدة في قضية اتهام حامي الـدين في مقتل الطالب القاعـدي آيت الجيد والملف سيعرف منعرجا آخر بعد حضور الشاهد .. والاعتقال محتمل بعد الاستنطاق | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

قانونيــا.. تطورات جديدة في قضية اتهام ''حامي الـدين'' في مقتل الطالب القاعـدي ''آيت الجيد'' والملف

عاجل..هذا جديد الاعتداء اللي تعرضت ليه تلميذة من طرف قاصر تعدا عليها وعراها في الشارع+تفاصيل حصرية | مجتمع

عاجل..هذا جديد الاعتداء اللي تعرضت ليه تلميذة من طرف قاصر تعدا عليها وعراها في الشارع+تفاصيل حصرية

عــاجل: الملك محمد السادس يُدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية | بوليتيك

عــاجل: الملك محمد السادس يُدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية

عــاجل:الملك محمد السادس يُدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية | بوليتيك

عــاجل:الملك محمد السادس يُدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.