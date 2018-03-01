حصيلة التبرع بالدم سجلت مخزون احتياطي لـ 18 يوما ﻿

كشف محمد بنعجيبة، مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، أن حملة التبرع بالدم التي أطلقتها وزارة الصحة، ابتداء من فبراير الماضي إلى نهاية 25 مارس الجاري، تحت شعار ''التبرع بالدم مسؤولية الجميع''، سجلت على

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كشف محمد بنعجيبة، مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، أن حملة التبرع بالدم التي أطلقتها وزارة الصحة، ابتداء من فبراير الماضي إلى نهاية 25 مارس الجاري، تحت شعار ''التبرع بالدم مسؤولية الجميع''، سجلت على المستوى الوطني مخزونا مهما ما يكفي لـ 18 يوما، معتبرا أن هذه الحصيلة مهمة جدا، لم تسجل طيلة تاريخ تحاقن الدم في المغرب.

وأبرز محمد بنعجيبة أن مخزون الدم يتحدد بعدد الأيام وبالتبرعات، وأن التحديات التي تواجهنا اليوم هي الحفاظ على هذا المخزون بهذه الكمية، وبالتالي الحفاظ على وتيرة التبرع بالدم، موضحا أن مخزون الدم ليس فقط للاستحابة للمرضى الذين هم في حاجة إلى الدم، وإنما أيضا من أجل حاجيات المغاربة عند الحوادث الكبيرة التي تخلف، لا قدر الله، عددا كبيرا من الضحايا.

من جانب آخر كشف المتحدث أن المواطنين المغاربة يقبلون على التبرع بالدم، لكن في نفس الوقت يشرح، بنعجيبة، أن التبرع بالدم هو منظومة تضم عددا من المتدخلين تحدد عملية التبرع بالدم، أولها ما يتعلق بالقطاع الوصي، حيث في أحيان كثيرة لا نستطيع الاستجابة لجميع المقبلين على التبرع، فضلا عن التوقيت الذي لا يتناسب مع

شريحة واسعة من المغاربة. حسب المتحدث.