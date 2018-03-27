صورة ... حسبان يوجه رسالة استنكارية لمسؤولي ''بين إن سبور'' بخصوص تصريحات بادة ﻿

وجه مسؤولو فريق الرجاء الرياضي رسالة استنكارية إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة ''بين إن سبور'' بقطر بخصوص تصريحات المعلق المغربي جواد بادة و التي تعمد من خلالها المس المستفز بمشاعر الرجاء العاشقة

''شوف سبور''

وجه مسؤولو فريق الرجاء الرياضي رسالة استنكارية إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة ''بين إن سبور'' بقطر بخصوص تصريحات المعلق المغربي جواد بادة و التي تعمد من خلالها المس المستفز بمشاعر الرجاء العاشقة لناديها العريق خاصة و أن تصريحاته الأخيرة لم تكن المرة الأولى التي يحيد فيها جواد بادة عن أخلاقيات مهنة الصحافة و التعليق الرياضي و قيمها المتجسدة في الحيادية و الموضوعية.

وأضاف حسبان في رسالته '' أن المعلق المغربي مس بالتاريخ العريق للفريق الأخضر، من خلال حديثه عن اندماج الرجاء مع فريق الأولمبيك البيضاوي، واعتبار أن الرجاء فاز بالألقاب بفضل هذا الاندماج، متناسيا أن الفريق الأخضر فاز بالألقاب قبل ذلك بسنوات''.

وكانت الجماهير الرجاوية قد عبرت عن غضبها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تعليق جواد بادة على مباراة الرجاء البيضاوي وحسنية أكادير لحساب الجولة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية، حيث وصفته الجماهير الرجاوية، بأنه أساء إلى تاريخ وسمعة الفريق من خلال التشكيك في مصداقيتهم وحبهم له.