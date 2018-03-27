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بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 13:50 بالصور..شوفو المعدات الخطيرة اللي لقاو في مدينة فاس | مجتمع
بالصور..شوفو المعدات الخطيرة اللي لقاو في مدينة فاس
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية الثانية بولاية أمن فاس، أمس الاثنين 26 مارس الجاري، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في حيازتهم وترويجهم لمعدات خاضعة للترخيص المسبق، وهي عبارة عن أجهزة اتصال لاسلكية

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية الثانية بولاية أمن فاس، أمس الاثنين 26 مارس الجاري، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في حيازتهم وترويجهم لمعدات خاضعة للترخيص المسبق، وهي عبارة عن أجهزة اتصال لاسلكية وعصي للدفاع.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فقد تم توقيف المشتبه بهم خلال عمليات أمنية متزامنة باشرتها مصالح الأمن بمحلات تجارية في ملكيتهم بحي ''فلورانس'' بمدينة فاس، وأسفرت عن حجز ما مجموعه 38 جهاز اتصال لاسلكي، من بينها 09 أجهزة مزدوجة، كلها مزودة بآليات كهربائية للشحن، بالإضافة إلى خمسة بطاريات و14 عصى للدفاع شبيهة بتلك التي تستعملها المصالح الأمنية.

وأكد المصدر ذاته أن الأشخاص الموقوفين، تم إخضاعهم لبحث قضائي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر هذه الأجهزة والمعدات، وكذا تحديد هويات جميع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في جلبها وحيازتها.

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المغرب شوف تيفي الشرطة القضائية مدينة فاس الاتصال عملية أمنية

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