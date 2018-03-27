بالصور..هذا هو الشاب القاصر اللي عْــرا تلميذة فالزنقة ومغاربة يُطالبون باعتقاله ﻿

بعد دقائق من نشر العشرات من الصفحات الفيسبوكية، يومه الثلاثاء، لمقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة تورط مراهق في إزالة ملابس تلميذة بالقوة في منطقة خلاء، قام نشطاء بنشر صورة قريبة لهذا المراهق تظهر

"شوف تيفي"

بعد دقائق من نشر العشرات من الصفحات الفيسبوكية، يومه الثلاثاء، لمقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة تورط مراهق في إزالة ملابس تلميذة بالقوة في منطقة خلاء، قام نشطاء بنشر صورة قريبة لهذا المراهق تظهر ملامحه واضحة حتى يتم اعتقاله.

وطالب الجميع بتداول صور المراهق عبر الصفحات الفيسبوكية، حتى تتمكن المصالح الأمنية والسلطات من التعرف على هويته وإيقافه ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه التورط في اعتداء جنسي مشابه.

من جهة أخرى، طالب نشطاء باعتقال مصور الفيديو الذي شارك في هذه الجريمة التي أعادت للمغاربة سيناريو الاعتداء على فتاة تعاني خللا عقليا داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء.