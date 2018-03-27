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بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 12:44 خبر ســار.. الويفي فابور فكــازا | اقتصاد
خبر ســار.. الويفي فابور فكــازا
قررت شركة الاتصالات المغربية «إنوي» وشركة «الدار البيضاء للنقل» تمكين مستعملي الطرامواي بالدار البيضاء من الويفي مجانا

شوف تيفي

  قررت شركة الاتصالات المغربية «إنوي» وشركة «الدار البيضاء للنقل» تمكين مستعملي الطرامواي بالدار البيضاء من الويفي مجانا

 وحسب ما أعلنت عنه كل من نادية الفاسي الفهري الرئيس المدير العام لشركة إينوي ويوسف ضريس المدير العام للدار البيضاء للنقل صباح يومه الثلاثاء خلال ندوة صحفية نظمت بالدارالبيضاء، فإن الخدمة الجديدة والتي أطلق عليها اسم «ويفي معاك»، تغطي مجموع الخط 1، أي مسافة طولها 31 كلم الرابطة بين مختلف النقط المهمة للعاصمة الاقتصادية، كما سيستفيد من هذه الخدمة حوالي 135 ألف مستعمل للطرامواي البيضاوي يوميا وذلك ابتداء من مساء أمس الإثنين 26 مارس .

 وفيما يخص كيفية استعمال هذه الخدمة، نقرة واحدة تكفي للاستفادة من خدمة «ويفي معاك»، إذ لا يطلب من مستخدم الإنترنيت سوى الارتباط بالشبكة والتسجيل عبر رقمه الهاتفي ثم إدخال الرمز الذي يتوصل به عبر رسالة قصيرة ، ليستفيد فورا من حصة مجانية من الأنترنت.

 هذا وفضلا عن الخدمة والراحة اللتين يضمنهما «ويفي معاك»، فإن هذا العرض يشكل إنجازا تكنولوجيا مميزا، لم يكن تحقيقه ممكنا لولا الانخراط والشراكة المثاليين بين الفرق التقنية لإنوي والدارالبيضاء للنقل .

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شوف تيفي إينوي مغرب الدارالبيضاء طرامواي

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