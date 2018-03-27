صور جديدة للملك محمد السادس رفقة النجم العالمي Maitre Gims و جمال الدبوز بفرنسا ﻿

نشر الفنان العالمي '' maître gims''، يومه الثلاثاء، صورا جديدة على حسابه بالإنستغرام، جمعته بالملك محمد السادس بفرنسا، والكوميدي المغربي جمال الدبوز ،أرفقها بتعليق كتب فيه ''مع الملك في حالة جيدة..عاش

"شوف تيفي"

نشر الفنان العالمي " maître gims"، يومه الثلاثاء، صورا جديدة على حسابه بالإنستغرام، جمعته بالملك محمد السادس بفرنسا، والكوميدي المغربي جمال الدبوز ،أرفقها بتعليق كتب فيه "مع الملك في حالة جيدة..عاش الملك".

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بها، بينما استغل آخرون الفرصة للتعبير عن سعادتهم بعد تماثل الملك محمد السادس للشفاء بعد العملية الجراحية الناجحة.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المذكور، نشر سابقا على حسابه بالفيسبوك العديد من الصور الرائعة التي جمعته بالملك محمد السادس.