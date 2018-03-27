 صور جديدة للملك محمد السادس رفقة النجم العالمي Maitre Gims و جمال الدبوز بفرنسا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فــيديو صــادم يهز الفايسبوك..ولد كيعري بنت فوسط الزنقة و هي كتغوت..واش معندكش خْــتك | حوادث و حقوق

فــيديو صــادم يهز الفايسبوك..ولد كيعري بنت فوسط الزنقة و هي كتغوت..واش معندكش خْــتك

خبر ســار.. الويفي فابور فكــازا | اقتصاد

خبر ســار.. الويفي فابور فكــازا

صور جديدة للملك محمد السادس رفقة النجم العالمي Maitre Gims و جمال الدبوز بفرنسا | بوليتيك

صور جديدة للملك محمد السادس رفقة النجم العالمي Maitre Gims و جمال الدبوز بفرنسا

بالفيديو.. حمزة منديل محيح في معسكر التداريب رفقة اللاعبين | بووز

بالفيديو.. حمزة منديل محيح في معسكر التداريب رفقة اللاعبين

خطير..القرطاس في سيدي يحيى الغرب لإيقاف معركة دموية بالأسلحة البيضاء بين ثمانية أشخاص | حوادث و حقوق

خطير..القرطاس في سيدي يحيى الغرب لإيقاف معركة دموية بالأسلحة البيضاء بين ثمانية أشخاص

عاجل..نايضة في مستشفى ابن رشد بالبيضاء | بوليتيك

عاجل..نايضة في مستشفى ابن رشد بالبيضاء

عاجل..قبل انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه: نقل معتقلين إلى مستشفى ابن رشد | بوليتيك

عاجل..قبل انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه: نقل معتقلين إلى مستشفى ابن رشد

مفاجــأة..الخياري يعوض ليلى حديوي عن فقدان والدها | ثقافة و فنون

مفاجــأة..الخياري يعوض ليلى حديوي عن فقدان والدها

فيديو : حديث شيق عن المنتخب المغربي على قناة عربية .. شوفو شنو قالو حكيم زياش و مستوى الأسود | بووز

فيديو : حديث شيق عن المنتخب المغربي على قناة عربية .. شوفو شنو قالو حكيم زياش و مستوى الأسود

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

صور جديدة للملك محمد السادس رفقة النجم العالمي Maitre Gims و جمال الدبوز بفرنسا

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 12:33 صور جديدة للملك محمد السادس رفقة النجم العالمي Maitre Gims و جمال الدبوز بفرنسا | بوليتيك
صور جديدة للملك محمد السادس رفقة النجم العالمي Maitre Gims و جمال الدبوز بفرنسا
نشر الفنان العالمي '' maître gims''، يومه الثلاثاء، صورا جديدة على حسابه بالإنستغرام، جمعته بالملك محمد السادس بفرنسا، والكوميدي المغربي جمال الدبوز ،أرفقها بتعليق كتب فيه ''مع الملك في حالة جيدة..عاش

"شوف تيفي"

نشر الفنان العالمي " maître gims"، يومه الثلاثاء، صورا جديدة على حسابه بالإنستغرام، جمعته بالملك محمد السادس بفرنسا، والكوميدي المغربي جمال الدبوز ،أرفقها بتعليق كتب فيه "مع الملك في حالة جيدة..عاش الملك".

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بها، بينما استغل آخرون الفرصة للتعبير عن سعادتهم بعد تماثل الملك محمد السادس للشفاء بعد العملية الجراحية الناجحة.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المذكور، نشر سابقا على حسابه بالفيسبوك العديد من الصور الرائعة التي جمعته بالملك محمد السادس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس فرنسا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..نايضة في مستشفى ابن رشد بالبيضاء | بوليتيك

عاجل..نايضة في مستشفى ابن رشد بالبيضاء

عاجل..قبل انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه: نقل معتقلين إلى مستشفى ابن رشد | بوليتيك

عاجل..قبل انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه: نقل معتقلين إلى مستشفى ابن رشد

عاجل..هذا ما تقرر بعد مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل أيت الجيد+صور | بوليتيك

عاجل..هذا ما تقرر بعد مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل أيت الجيد+صور

عاجل وبالصور..مثول حامي الدين أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل الطالب اليساري أيت الجيد | بوليتيك

عاجل وبالصور..مثول حامي الدين أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل الطالب اليساري أيت الجيد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طريف و بالفيديو..الخياري لعامل المضيق : بغيت غير قْــبر فهاذ المدينة | بــووز
منذ 2 ساعات

طريف و بالفيديو..الخياري لعامل المضيق : بغيت غير قْــبر فهاذ المدينة

لحظة جد مؤثرة..بعد ندائها على شوف تيفي..الشابة الوجدية الجميلة نورهان تعود لحضن والدتها وهاكيفاش+القصة الكاملة | بــووز

لحظة جد مؤثرة..بعد ندائها على شوف تيفي..الشابة الوجدية الجميلة نورهان تعود لحضن والدتها وهاكيفاش+القصة الكاملة

الزاكي لشوف تيفي:أحسن ذكرى عندي هي لحظة سما ليا الملك بنتي حسناء على الأميرة و ساعة وهو كيهضر معايا فالتيليفون وهاشنو وقع ليا | بــووز

الزاكي لشوف تيفي:أحسن ذكرى عندي هي لحظة سما ليا الملك بنتي حسناء على الأميرة و ساعة وهو كيهضر معايا فالتيليفون وهاشنو وقع ليا

حصري و بالفيديو..هاشنو وقع فمحاكمة الطالب أيت الجيد وهذه أسباب تأجيل البث في القضية بعد الاستماع لحامي الدين بمحكمة الاستئناف بفاس | بــووز

حصري و بالفيديو..هاشنو وقع فمحاكمة الطالب أيت الجيد وهذه أسباب تأجيل البث في القضية بعد الاستماع لحامي الدين بمحكمة الاستئناف بفاس

﻿

آخر المستجدات

فــيديو صــادم يهز الفايسبوك..ولد كيعري بنت فوسط الزنقة و هي كتغوت..واش معندكش خْــتك | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

فــيديو صــادم يهز الفايسبوك..ولد كيعري بنت فوسط الزنقة و هي كتغوت..واش معندكش خْــتك

خبر ســار.. الويفي فابور فكــازا | اقتصاد

خبر ســار.. الويفي فابور فكــازا

صور جديدة للملك محمد السادس رفقة النجم العالمي Maitre Gims و جمال الدبوز بفرنسا | بوليتيك

صور جديدة للملك محمد السادس رفقة النجم العالمي Maitre Gims و جمال الدبوز بفرنسا

بالفيديو.. حمزة منديل محيح في معسكر التداريب رفقة اللاعبين | بووز

بالفيديو.. حمزة منديل محيح في معسكر التداريب رفقة اللاعبين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.