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خطير..القرطاس في سيدي يحيى الغرب لإيقاف معركة دموية بالأسلحة البيضاء بين ثمانية أشخاص

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 11:52 خطير..القرطاس في سيدي يحيى الغرب لإيقاف معركة دموية بالأسلحة البيضاء بين ثمانية أشخاص | حوادث و حقوق
خطير..القرطاس في سيدي يحيى الغرب لإيقاف معركة دموية بالأسلحة البيضاء بين ثمانية أشخاص
اضطر مفتش شرطة يعمل بمفوضية الأمن بسيدي يحيى الغرب ، عند الساعة الثالثة من صباح اليوم الثلاثاء ، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي في محاولة لتحييد الخطر الناجم عن ثمانية أشخاص كانوا في حالة

"شوف تيفي"

اضطر مفتش شرطة يعمل بمفوضية الأمن بسيدي يحيى الغرب ، عند الساعة الثالثة من صباح اليوم الثلاثاء ، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي في محاولة لتحييد الخطر الناجم عن ثمانية أشخاص كانوا في حالة سكر ويتبادلون الضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء ، "مما عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لخطر جدي ووشيك".

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه بحسب المعلومات الأولية للبحث ، فإن المشتبه بهم دخلوا في شجار بواسطة أسلحة بيضاء نتيجة حالة السكر التي كانوا عليها ، قبل أن يحاولوا تعقب بعضهم إلى ديمومة الشرطة ، وهو ما اقتضى إطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من توقيف ثلاثة مشتبه بهم ، بينما تم نقل شخص رابع إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بعدما تبين أنه أصيب في ظهره نتيجة تبادل الضرب والجرح.

وأضاف البلاغ أنه تم إخضاع الأشخاص الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، بينما لا زالت الأبحاث متواصلة لتوقيف باقي المشتبه بهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بحث قضائي سيدي يحيى الغرب الشرطة

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