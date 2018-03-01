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عاجل..نايضة في مستشفى ابن رشد بالبيضاء

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 11:22 عاجل..نايضة في مستشفى ابن رشد بالبيضاء | بوليتيك
عاجل..نايضة في مستشفى ابن رشد بالبيضاء
تفاجأ مواطنون، قبل قليل من يومه الثلاثاء، برفض العاملين بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، تقديم المساعدة الطبية لهم، بسبب دخول الطاقم الطبي العامل بالمستشفى في إضراب عن العمل.

"شوف تيفي"

تفاجأ مواطنون، قبل قليل من يومه الثلاثاء، برفض العاملين بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، تقديم المساعدة الطبية لهم، بسبب دخول الطاقم الطبي العامل بالمستشفى في إضراب عن العمل.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن بعض المرضى القادمين من خارج مدينة الدار البيضاء، حلوا بالمستشفى المذكور وفق المواعيد التي منحت لهم سابقا، لكنهم تفاجؤوا بإضراب الطاقم الطبي عن العمل.

وأكد ذات المصدر أن العديد من المواطنين، عبروا عن غضبهم الشديد من توقف العمل بأكبر مستشفى بمدينة الدار البيضاء، محملين مسؤولية تدهور الحالة الصحية للمرضى بها لوزارة الصحة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الإضراب المرضى مستشفى ابن رشد البيضاء

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