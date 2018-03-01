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عاجل ومثير.. نجم فريق دورتموند يعلن اعتزاله

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 11:21 عاجل ومثير.. نجم فريق دورتموند يعلن اعتزاله | سبور
عاجل ومثير.. نجم فريق دورتموند يعلن اعتزاله
كشف لوكاس بيتشيك اللاعب البولندي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أنه سينهي مسيرته الكروية، بنهاية عقده الحالي مع الفريق المقرر سنة 2020، حسب ما جاء في تصريحاته لصحيفة ''كيكر'' الألمانية.

" شوف سبور"

كشف لوكاس بيتشيك اللاعب البولندي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أنه سينهي مسيرته الكروية، بنهاية عقده الحالي مع الفريق المقرر سنة 2020، حسب ما جاء في تصريحاته لصحيفة "كيكر" الألمانية.

و كانت إدارة دورتموند قد جددت عقد بيتشيك مطلع مارس الجاري، حتى صيف 2020.

و قال بيتشيك: "سأنهي مسيرتي مع دورتموند بنهاية عقدي الحالي".

و أضاف "سأعود إلى بولندا، وسألعب للمتعة فقط مع فريقي السابق جوزالكويس، فهو لا علاقة له بكرة القدم المحترفة بل يلعب حاليا في الدرجة الرابعة، حيث سأحافظ على لياقتي هناك".

يذكر أن بيتشيك (32 عاما) انضم لدورتموند عام 2010 قادما من هيرتا برلين في صفقة انتقال حر، وكان مدربه السابق لوسيان فافر قد غير مركزه من مهاجم إلى ظهير أيمن.

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