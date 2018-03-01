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دولة أوروبية أخرى تُقاطع مونديال روسيا 2018

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 10:14 دولة أوروبية أخرى تُقاطع مونديال روسيا 2018 | سبور
دولة أوروبية أخرى تُقاطع مونديال روسيا 2018
أعلنت إيسلندا يوم أمس الاثنين مقاطعتها كأس العالم المقررة في روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليوز المقبلين، من الناحية الدبلوماسية تضامنا مع المملكة المتحدة التي لن ترسل مسؤولين رسميين من قبلها إلى العرس

"شوف سبور"

أعلنت إيسلندا يوم أمس الاثنين مقاطعتها كأس العالم المقررة في روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليوز المقبلين، من الناحية الدبلوماسية تضامنا مع المملكة المتحدة التي لن ترسل مسؤولين رسميين من قبلها إلى العرس الكروي في خضم قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.

 وأوضحت وزارة الخارجية الإيسلندية في بيان "من ضمن الإجراءات المتخذة من قبل إيسلندا هو تعليق جميع المحادثات الثنائية على المستوى الرفيع مع السلطات الروسية. وبالتالي فإن المسؤولين الإيسلنديين لن يشاركوا في كأس العالم في روسيا خلال هذا الصيف".

 وناشدت الحكومة الإيسلندية في هذا البيان السلطات الروسية بمنح "إجابات واضحة" إلى بريطانيا بشأن قضية تسميم سكريبال.

 يذكر أن منتخب إيسلندا بلغ نهائيات مونديال روسيا حيث سيواجه منتخبات الأرجنتين، كرواتيا ونيجيريا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

 وتعتبر المشاركة الثانية لإيسلندا في بطولة كبرى بعد نهائيات كأس أوروبا 2016 حيث بلغت الدور ربع النهائي بعد تحقيقها فوزا مدويا على انكلترا 2-1 في الدور الثاني.

 

‫شوف تيفي

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إيسلندا مونديال 2018 شوف سبور

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