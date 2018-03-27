بنعطية يحتل الرتبة 9 في ترتيب المدافعين العالميين ﻿

احتل المهدي بنعطية مدافع فريق جوفونتوس الإيطالي وعميد المنتخب المغربي لكرة القدم، المركز التاسع ضمن أفضل اللاعبين في مركزه داخل الدوريات الأوروبية الكبرى، خلال الموسم الكروي الجاري حسب المركز

" شوف سبور"

احتل المهدي بنعطية مدافع فريق جوفونتوس الإيطالي وعميد المنتخب المغربي لكرة القدم، المركز التاسع ضمن أفضل اللاعبين في مركزه داخل الدوريات الأوروبية الكبرى، خلال الموسم الكروي الجاري حسب المركز الدولي للدراسات الرياضية.

وعرفت اللائحة احتلال اللاعب خاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الرتبة الأولى، وجاء هذا الاختبار حسب المستويات التي يقدمها اللاعب حسب مركزه كمدافع ودوره في الفريق إضافة إلى مجموعة من التقاط ليتم تحديد العلامة من أصل 100.

وجاء قائد المنتخب الوطني المغربي في المركز التاسع بعلامة "86.8"، متأخرا بمركز واحد عن زميله في الفريق جيورجيو كيليني ومتقدما بآخر عن صاحب المرتبة العاشرة، بريسنل كيمبيبي، مدافع باريس سان جيرمان.