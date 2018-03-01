البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا أول بنك مغربي معتمد في مجال الصحة والسلامة والرفاهية في العمل ﻿

أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا حصوله على شهادة ''OHSAS 18001''، بعد افتحاص من طرف مكتب ''فيريتاس'' للشهادات، ليصبح أول بنك معتمد في المغرب في مجال الصحة والسلامة والرفاهية في العمل.

شـــوف تيفي:

أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا حصوله على شهادة "OHSAS 18001"، بعد افتحاص من طرف مكتب "فيريتاس" للشهادات، ليصبح أول بنك معتمد في المغرب في مجال الصحة والسلامة والرفاهية في العمل.

وأوضحت المجموعة في بلاغ أنه وبعد الحصول على الشهادات البيئية "ISO 14001" في سنة 2011 و "ISO 50001" للطاقة في 2016، فإن عملية الاعتماد الدولي هذه تندرج ضمن التزام مجموعة التجاري وفاء بنك لإفريقيا بالتنمية المستدامة وبحس المسؤولية الاجتماعية في ما يخص الشركات.

وتابع المصدر ذاته أن هذه العملية تضفي مرة أخرى مزيدا من المصداقية على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للبنك فيما يتعلق بمسألة "العلاقات وظروف العمل"؛ التي تهدف بالدرجة الأولى إلى خلق بيئة عمل آمنة تضع في حسبانها الوقاية من المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة لأي شخص في مكان عمله.

وأكد البلاغ أن المعيار الدولي "OHSAS 18001" يهدف إلى منع المخاطر التي قد يواجهها المتعاونون أو أي شخص يخضع لمسؤولية البنك، مما قد يؤثر على صحتهم الجسدية أو النفسية.