 البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا أول بنك مغربي معتمد في مجال الصحة والسلامة والرفاهية في العمل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..نايضة في مستشفى ابن رشد بالبيضاء | بوليتيك

عاجل..نايضة في مستشفى ابن رشد بالبيضاء

عاجل..قبل انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه: نقل معتقلين إلى مستشفى ابن رشد | بوليتيك

عاجل..قبل انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه: نقل معتقلين إلى مستشفى ابن رشد

مفاجــأة..الخياري يعوض ليلى حديوي عن فقدان والدها | ثقافة و فنون

مفاجــأة..الخياري يعوض ليلى حديوي عن فقدان والدها

فيديو : حديث شيق عن المنتخب المغربي على قناة عربية .. شوفو شنو قالو حكيم زياش و مستوى الأسود | بووز

فيديو : حديث شيق عن المنتخب المغربي على قناة عربية .. شوفو شنو قالو حكيم زياش و مستوى الأسود

وزير المالية: نمو اقتصاد المغرب سيتجاوز 3.2 بالمائة في 2018 | اقتصاد

وزير المالية: نمو اقتصاد المغرب سيتجاوز 3.2 بالمائة في 2018

البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا أول بنك مغربي معتمد في مجال الصحة والسلامة والرفاهية في العمل | اقتصاد

البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا أول بنك مغربي معتمد في مجال الصحة والسلامة والرفاهية في

فيديو : بصمة هيرفي رونار تقلب شخصية الأسود ... سامباولي يؤكد جاهزية ميسي أمام إسبانيا | بووز

فيديو : بصمة هيرفي رونار تقلب شخصية الأسود ... سامباولي يؤكد جاهزية ميسي أمام إسبانيا

تقرير بي ان سبورت عن آخر استعدادات المنتخبين المغربي و الأوزبكي + التصريحات | بووز

تقرير '' بي ان سبورت ''عن آخر استعدادات المنتخبين المغربي و الأوزبكي + التصريحات

عاجل..هذا ما تقرر بعد مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل أيت الجيد+صور | بوليتيك

عاجل..هذا ما تقرر بعد مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا أول بنك مغربي معتمد في مجال الصحة والسلامة والرفاهية في العمل

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 10:02 البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا أول بنك مغربي معتمد في مجال الصحة والسلامة والرفاهية في العمل | اقتصاد
البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا أول بنك مغربي معتمد في مجال الصحة والسلامة والرفاهية في العمل
أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا حصوله على شهادة ''OHSAS 18001''، بعد افتحاص من طرف مكتب ''فيريتاس'' للشهادات، ليصبح أول بنك معتمد في المغرب في مجال الصحة والسلامة والرفاهية في العمل.

شـــوف تيفي:

أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا حصوله على شهادة "OHSAS 18001"، بعد افتحاص من طرف مكتب "فيريتاس" للشهادات، ليصبح أول بنك معتمد في المغرب في مجال الصحة والسلامة والرفاهية في العمل.

وأوضحت المجموعة في بلاغ أنه وبعد الحصول على الشهادات البيئية "ISO 14001" في سنة 2011 و "ISO 50001" للطاقة في 2016، فإن عملية الاعتماد الدولي هذه تندرج ضمن التزام مجموعة التجاري وفاء بنك لإفريقيا بالتنمية المستدامة وبحس المسؤولية الاجتماعية في ما يخص الشركات.

وتابع المصدر ذاته أن هذه العملية تضفي مرة أخرى مزيدا من المصداقية على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للبنك فيما يتعلق بمسألة "العلاقات وظروف العمل"؛ التي تهدف بالدرجة الأولى إلى خلق بيئة عمل آمنة تضع في حسبانها الوقاية من المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة لأي شخص في مكان عمله.

وأكد البلاغ أن المعيار الدولي "OHSAS 18001" يهدف إلى منع المخاطر التي قد يواجهها المتعاونون أو أي شخص يخضع لمسؤولية البنك، مما قد يؤثر على صحتهم الجسدية أو النفسية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب بنك افريقيا التجارة الخارجية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزير المالية: نمو اقتصاد المغرب سيتجاوز 3.2 بالمائة في 2018 | اقتصاد

وزير المالية: نمو اقتصاد المغرب سيتجاوز 3.2 بالمائة في 2018

وزارة الصحة تخرق مرسوم تحديد أسعار الأدوية | اقتصاد

وزارة الصحة تخرق مرسوم تحديد أسعار الأدوية

المغرب يحتل الريادة كأفضل وجهة للاستثمار في أفريقيا | اقتصاد

المغرب يحتل الريادة كأفضل وجهة للاستثمار في أفريقيا

اتصالات المغرب تحصل على شهادة إيزو 27001 عن سياسة تدبير سلامة المعلومات | اقتصاد

اتصالات المغرب تحصل على شهادة إيزو 27001 عن سياسة تدبير سلامة المعلومات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصري و بالفيديو..هاشنو وقع فمحاكمة الطالب أيت الجيد وهذه أسباب تأجيل البث في القضية بعد الاستماع لحامي الدين بمحكمة الاستئناف بفاس | بــووز
منذ 57 دقيقة

حصري و بالفيديو..هاشنو وقع فمحاكمة الطالب أيت الجيد وهذه أسباب تأجيل البث في القضية بعد الاستماع لحامي الدين بمحكمة الاستئناف بفاس

بالفيديو لحظة وصول حامي الدين إلى محكمة الاستئناف بفاس وسط احتجاجات عائلة أيت الجيد | بــووز

بالفيديو لحظة وصول حامي الدين إلى محكمة الاستئناف بفاس وسط احتجاجات عائلة أيت الجيد

بالفيديو..بادو الزاكي في لحظة اعتراف..أنا مبقيتش وصي على بنتي وهذا هو السر اللي خْــباتو عليا | بــووز

بالفيديو..بادو الزاكي في لحظة اعتراف..أنا مبقيتش وصي على بنتي وهذا هو السر اللي خْــباتو عليا

بالفيديو..لمن فاتته الحلقة الأولى من برنامج واش حنا هما حنا..مواقف قوية‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..لمن فاتته الحلقة الأولى من برنامج واش حنا هما حنا..مواقف قوية‎

﻿

آخر المستجدات

عاجل..نايضة في مستشفى ابن رشد بالبيضاء | بوليتيك
منذ 5 دقائق

عاجل..نايضة في مستشفى ابن رشد بالبيضاء

عاجل..قبل انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه: نقل معتقلين إلى مستشفى ابن رشد | بوليتيك

عاجل..قبل انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه: نقل معتقلين إلى مستشفى ابن رشد

مفاجــأة..الخياري يعوض ليلى حديوي عن فقدان والدها | ثقافة و فنون

مفاجــأة..الخياري يعوض ليلى حديوي عن فقدان والدها

فيديو : حديث شيق عن المنتخب المغربي على قناة عربية .. شوفو شنو قالو حكيم زياش و مستوى الأسود | بووز

فيديو : حديث شيق عن المنتخب المغربي على قناة عربية .. شوفو شنو قالو حكيم زياش و مستوى الأسود

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.