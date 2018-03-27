عاجل..هذا ما تقرر بعد مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل أيت الجيد+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت قبل قليل من يومه الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف عبد العلي حامي الدين المتعلق بمقتل الطالب اليساري الراحل بنعيسى أيت الجيد، إلى غاية 19

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت قبل قليل من يومه الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف عبد العلي حامي الدين المتعلق بمقتل الطالب اليساري الراحل بنعيسى أيت الجيد، إلى غاية 19 أبريل المقبل.

وأكد المصدر ذاته أن حامي الدين والذي كان مرفوقا بمحاميين وبـ "عبد الله بوانو" رئيس الجماعة الحضرية لمدينة مكناس، رفض خلال مغادرته للمحكمة الكشف عن أسباب تأجيل النظر في الملف.

وأشار ذات المصدر إلى أن عائلة وأصدقاء أيت الجيد، نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالموازاة مع مثول حامي الدين.