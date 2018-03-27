 عاجل..هذا ما تقرر بعد مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل أيت الجيد+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تقرير بي ان سبورت عن آخر استعدادات المنتخبين المغربي و الأوزبكي + التصريحات | بووز

تقرير '' بي ان سبورت ''عن آخر استعدادات المنتخبين المغربي و الأوزبكي + التصريحات

عاجل..هذا ما تقرر بعد مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل أيت الجيد+صور | بوليتيك

عاجل..هذا ما تقرر بعد مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية

عاجل وبالصور..مثول حامي الدين أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل الطالب اليساري أيت الجيد | بوليتيك

عاجل وبالصور..مثول حامي الدين أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل الطالب

بالصورة..الممثل طاقا مارش تزوج | ثقافة و فنون

بالصورة..الممثل ''طاقا مارش'' تزوج

تويتر يحظر إعلانات العملات الرقمية | نت 2.0

تويتر يحظر إعلانات العملات الرقمية

طائرات قطرية مقاتلة تعترض طائرات مدنية إماراتية | دولي

طائرات قطرية مقاتلة تعترض طائرات مدنية إماراتية

أجواء غائمة و تساقطات مطرية بهذه المناطق بالمملكة | مجتمع

أجواء غائمة و تساقطات مطرية بهذه المناطق بالمملكة

سقوط تجار مخدر الكوكايين بطنجة بين يدي رجال الحموشي | حوادث و حقوق

سقوط تجار مخدر الكوكايين بطنجة بين يدي رجال الحموشي

وزارة الصحة تخرق مرسوم تحديد أسعار الأدوية | اقتصاد

وزارة الصحة تخرق مرسوم تحديد أسعار الأدوية

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

عاجل..هذا ما تقرر بعد مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل أيت الجيد+صور

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 09:32 عاجل..هذا ما تقرر بعد مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل أيت الجيد+صور | بوليتيك
عاجل..هذا ما تقرر بعد مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل أيت الجيد+صور
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت قبل قليل من يومه الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف عبد العلي حامي الدين المتعلق بمقتل الطالب اليساري الراحل بنعيسى أيت الجيد، إلى غاية 19

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت قبل قليل من يومه الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف عبد العلي حامي الدين المتعلق بمقتل الطالب اليساري الراحل بنعيسى أيت الجيد، إلى غاية 19 أبريل المقبل.

وأكد المصدر ذاته أن حامي الدين والذي كان مرفوقا بمحاميين وبـ "عبد الله بوانو" رئيس الجماعة الحضرية لمدينة مكناس، رفض خلال مغادرته للمحكمة الكشف عن أسباب تأجيل النظر في الملف.

وأشار ذات المصدر إلى أن عائلة وأصدقاء أيت الجيد، نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالموازاة مع مثول حامي الدين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي محكمة الاستئناف الطالب اليساري أيت الجيد حامي الدين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالصور..مثول حامي الدين أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل الطالب اليساري أيت الجيد | بوليتيك

عاجل وبالصور..مثول حامي الدين أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل الطالب اليساري أيت الجيد

مثير.. رفيق الزفزافي يعترف خلال أشغال جلسة المحاكمة بامتلاكه سيوفا وأسلحة بيضاء | بوليتيك

مثير.. رفيق الزفزافي يعترف خلال أشغال جلسة المحاكمة بامتلاكه سيوفا وأسلحة بيضاء

العثماني يقر أن حكومته وفرت مناصب شغل أكثر من سابقتها | بوليتيك

العثماني يقر أن حكومته وفرت مناصب شغل أكثر من سابقتها

عاجل..بعد الاستماع للأبلق: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل..بعد الاستماع للأبلق: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحلقة الاولى من برنامج واش حنا هما حنا الجزء الاول الإغتصاب الاطفال | قنوات أخرى
منذ 4 دقائق

الحلقة الاولى من برنامج واش حنا هما حنا الجزء الاول الإغتصاب الاطفال

بالفيديو..أول تصريح لحامي الدين قبل جلسة محاكمته في قضية أيت الجيد بمحكمة الاستئناف بفاس...أنا جيت احتراما للقضاء | بــووز

بالفيديو..أول تصريح لحامي الدين قبل جلسة محاكمته في قضية أيت الجيد بمحكمة الاستئناف بفاس...أنا جيت احتراما للقضاء

لأول مرة و في تصريح غير متوقع..بادو الزاكي يتحدث عن أسباب إقالته من اتحاد طنجة (فيديو) | بــووز

لأول مرة و في تصريح غير متوقع..بادو الزاكي يتحدث عن أسباب إقالته من اتحاد طنجة (فيديو)

الفد يكشف حصريا كواليس الجزء الثاني من سلسلة كبور و الحبيب في رمضان وهاذي هي الشخصية الجديدة | بــووز

الفد يكشف حصريا كواليس الجزء الثاني من سلسلة كبور و الحبيب في رمضان وهاذي هي الشخصية الجديدة

﻿

آخر المستجدات

تقرير بي ان سبورت عن آخر استعدادات المنتخبين المغربي و الأوزبكي + التصريحات | بووز
منذ 11 دقيقة

تقرير '' بي ان سبورت ''عن آخر استعدادات المنتخبين المغربي و الأوزبكي + التصريحات

عاجل..هذا ما تقرر بعد مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل أيت الجيد+صور | بوليتيك

عاجل..هذا ما تقرر بعد مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية

عاجل وبالصور..مثول حامي الدين أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل الطالب اليساري أيت الجيد | بوليتيك

عاجل وبالصور..مثول حامي الدين أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل الطالب

بالصورة..الممثل طاقا مارش تزوج | ثقافة و فنون

بالصورة..الممثل ''طاقا مارش'' تزوج

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.