عاجل وبالصور..مثول حامي الدين أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل الطالب اليساري أيت الجيد ﻿

عاينت ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الثلاثاء 27 مارس 2018 وصول عبد العلي حامي الدين القيادي بحزب البيجيدي إلى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، من أجل المثول أمام قاضي التحقيق وذلك على خلفية تورطه في مقتل

"شوف تيفي"

عاينت "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الثلاثاء 27 مارس 2018 وصول عبد العلي حامي الدين القيادي بحزب البيجيدي إلى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، من أجل المثول أمام قاضي التحقيق وذلك على خلفية تورطه في مقتل الطالب اليساري الراحل بنعيسى أيت الجيد.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن حامي الدين، وصل إلى المحكمة المذكورة وبرفقته مجموعة من المحامين، مشيرا بأن الجميع يتواجدون في هذه اللحظات داخل المحكمة.



وأكد ذات المصدر أن الشارع المقابل لمحكمة الاستئناف بفاس، قد يعرف تنظيم وقفة احتجاجية لعائلة وأصدقاء الضحية أيت الجيد، بالموازاة مع مثول حامي الدين.