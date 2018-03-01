 محمد صلاح نجم الكرة المصرية يروج لملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 ﻿
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محمد صلاح نجم الكرة المصرية يروج لملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 08:54 محمد صلاح نجم الكرة المصرية يروج لملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 | سبور
محمد صلاح نجم الكرة المصرية يروج لملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026
تلقى ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼﺡ ﻻﻋﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ، ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ لجنة ﻣﻠﻒ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎلم 2026 ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﺟﻴﻦ له.

" شوف سبور"

تلقى ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼﺡ ﻻﻋﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ، ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ لجنة ﻣﻠﻒ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎلم 2026 ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﺟﻴﻦ له.

ﻭكشفت مصادر إعلامية مصرية، أن، " ﺻﻼﺡ " ﺗﻠﻘﻰ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﻠﻒ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻝ 2026 للترويج للملف المغربي علما أنه أصبح محط أنظار كل متتبعي المستديرة بعد تألقه الملفت رفقة فريقه الإنجليزي.

ﻭحسب ذات المصادر، فإن ﻣﻮﻻﻱ ﺣﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم أصر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻠﻤﻮﻧﺪﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍإﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍلأﻣﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ.

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