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طائرات قطرية مقاتلة تعترض طائرات مدنية إماراتية

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 07:36 طائرات قطرية مقاتلة تعترض طائرات مدنية إماراتية | دولي
طائرات قطرية مقاتلة تعترض طائرات مدنية إماراتية
كشفت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) يومه الثلاثاء، أن الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات قالت إن مقاتلتين قطريتين اقتربتا على نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال

"شوف تيفي"

كشفت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) يومه الثلاثاء، أن الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات قالت إن مقاتلتين قطريتين اقتربتا على نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي البحريني أمس الاثنين.

وأضافت الوكالة أن الهيئة نددت "بالعمل الاستفزازي" وقالت إنه ليس الأول وإنما سبقته واقعتان مماثلتان أبلغت بهما الإمارات منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة.

وحسب وكالة رويتيرز البريطانية فإن الهيئة العامة للطيران المدني القطرية نفت ما ذكرته الهيئة الإماراتية، وقالت وكالة الأنباء القطرية في بيان "نفت الهيئة العامة للطيران المدني جملة وتفصيلا ما ورد في بيان هيئة الطيران المدني الإماراتية من التعرض لطائرتين مدنيتين إماراتيتين، مشيرة إلى أن الهيئة (الإماراتية) بهذا البيان تحاول التغطية على الاختراقات المتعددة للأجواء الإقليمية القطرية".

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