سقوط تجار مخدر الكوكايين بطنجة بين يدي رجال الحموشي ﻿

مكنت عملية تتبع وترصد وتجميع بعض المعلومات من طرف فرقة الأبحاث للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة حول نشاط أشخاص مشبوهين على متن سيارات خفيفة يتحركون وسط المدينة خلال نهاية الأسبوع من توقيف شخص على

''شوف تيفي''

مكنت عملية تتبع وترصد وتجميع بعض المعلومات من طرف فرقة الأبحاث للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة حول نشاط أشخاص مشبوهين على متن سيارات خفيفة يتحركون وسط المدينة خلال نهاية الأسبوع من توقيف شخص على مستوى ساحة مكة كان على متن سيارة و بحوزته 200 قرص مخدر .

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فبشارع يوسف بن تاشفين تم توقيف شخصين يمتطيان سيارة و متحوزان على كمية 6 غرام من مخدر الكوكايين .

وأكد المصدر ذاته أن الموقوفين ستتم إحالتهم على العدالة بعد انتهاء البحث معهم حول المنسوب اليهم و الذي يجري بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة