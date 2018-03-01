رونار يفضل منديل رغم علمه بتواجد لاعبين أفضل منه تقنيا ﻿

دافع هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن اللاعب حمزة منديل بعد الأداء المتذبذب الذي قدمه في المباراة الودية أمام منتخب صربيا والتي انتهت لصالح الأسود بهدفين مقابل هدف

شوف سبور : رشيد محمودي

دافع هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن اللاعب حمزة منديل بعد الأداء المتذبذب الذي قدمه في المباراة الودية أمام منتخب صربيا والتي انتهت لصالح الأسود بهدفين مقابل هدف واحد استعدادا لكأس العالم 2018.

واعترف رونار خلال الندوة الصحفية لنهار اليوم، أن اللاعب منديل لم يقدم المستوى المطلوب نظرا لتوفر الخصم على لاعبين يتمتعون بمؤهلات تقنية جيدة جدا، مؤكدا أنه مقارنة مع العديد من الأسماء التي يتم اقتراحها فإن منديل يبقى الأفضل بدنيا وخاصة في الجانب القتالي.

وتابع قائلا : ''ربما هناك لاعبون يتفوقون على منديل تقنيا لكن لحدود الساعة يبقى الأفضل بدنيا ويعتبر من اللاعبين المقاتلين''.