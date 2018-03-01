محمد أوناجم يكشف جديد حالته الصحية ﻿

أكد محمد أوناجم لاعب فريق الوداد الرياضي ، أن حالته الصحية في تحسن مستمر، حسب البرنامج الذي سطره له الطبيب عبد الرزاق هيفتي ، مؤكدا أنه انضم إلى تداريب المجموعة.

''شوف سبور''

أكد محمد أوناجم لاعب فريق الوداد الرياضي ، أن حالته الصحية في تحسن مستمر، حسب البرنامج الذي سطره له الطبيب عبد الرزاق هيفتي ، مؤكدا أنه انضم إلى تداريب المجموعة.

وأضاف أوناجم في تصريح للموقع الرسمي للفريق الأحمر، أنه ينتظر الإشارة من طرف هيفتي، للمشاركة في مباريات الفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي كان قد تعرض لها في وقت سابق.

وأوضح نجم الوداد الرياضي، أنه يستعد بشكل كافي، حيث يخوض ثلاث حصص تدريبية في اليوم حتى يكون جاهزا للعودة للميادين، من أجل مساعدة زملائه و منح الإضافة للمجموعة على مواصلة الانتصارات.