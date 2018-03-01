 محمد أوناجم يكشف جديد حالته الصحية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزارة الصحة تخرق مرسوم تحديد أسعار الأدوية | اقتصاد

وزارة الصحة تخرق مرسوم تحديد أسعار الأدوية

خطير وبالصور: هام لزائري الشاطئ بالبيضاء..كائن بحري خطير يهدد حياتكم | مجتمع

خطير وبالصور: هام لزائري الشاطئ بالبيضاء..كائن بحري خطير يهدد حياتكم

بالصور..في مرحلة البث التجريبي..أول كسيدة لـ TGV بأصيلا | حوادث و حقوق

بالصور..في مرحلة البث التجريبي..أول كسيدة لـ ''TGV'' بأصيلا

يا ربي السلامة..على قبل بنت: تلميذ تورط في جريمة بشعة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..على قبل بنت: تلميذ تورط في جريمة بشعة

بالصورة.. عافية شعلات فطوبيس قديم بكازا | حوادث و حقوق

بالصورة.. عافية شعلات فطوبيس قديم بكازا

المغرب يحتل الريادة كأفضل وجهة للاستثمار في أفريقيا | اقتصاد

المغرب يحتل الريادة كأفضل وجهة للاستثمار في أفريقيا

احتفاء بعيدها السابع مؤسسة بسمة تمنح تذاكر عمرة لفائدة مهنيي سيارات الأجرة بوجدة | مجتمع

احتفاء بعيدها السابع مؤسسة بسمة تمنح تذاكر عمرة لفائدة مهنيي سيارات الأجرة بوجدة

هجوم كبير على صفاء حبيركو بعد تقديمها برنامج للا لعروسة‎ | ثقافة و فنون

هجوم كبير على صفاء حبيركو بعد تقديمها برنامج للا لعروسة‎

مثير.. رفيق الزفزافي يعترف خلال أشغال جلسة المحاكمة بامتلاكه سيوفا وأسلحة بيضاء | بوليتيك

مثير.. رفيق الزفزافي يعترف خلال أشغال جلسة المحاكمة بامتلاكه سيوفا وأسلحة بيضاء

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

محمد أوناجم يكشف جديد حالته الصحية

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 03:11 محمد أوناجم يكشف جديد حالته الصحية | سبور
محمد أوناجم يكشف جديد حالته الصحية
أكد محمد أوناجم لاعب فريق الوداد الرياضي ، أن حالته الصحية في تحسن مستمر، حسب البرنامج الذي سطره له الطبيب عبد الرزاق هيفتي ، مؤكدا أنه انضم إلى تداريب المجموعة.

''شوف سبور''

أكد محمد أوناجم لاعب فريق الوداد الرياضي ، أن حالته الصحية في تحسن مستمر، حسب البرنامج الذي سطره له الطبيب عبد الرزاق هيفتي ، مؤكدا أنه انضم إلى تداريب المجموعة.

وأضاف أوناجم في تصريح للموقع الرسمي للفريق الأحمر، أنه ينتظر الإشارة من طرف هيفتي، للمشاركة في مباريات الفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي كان قد تعرض لها في وقت سابق.

وأوضح نجم الوداد الرياضي، أنه يستعد بشكل كافي، حيث يخوض ثلاث حصص تدريبية في اليوم حتى يكون جاهزا للعودة للميادين، من أجل مساعدة زملائه و منح الإضافة للمجموعة على مواصلة الانتصارات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

محمد أوناجم الوداد الرياضي شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رونار يفضل منديل رغم علمه بتواجد لاعبين أفضل منه تقنيا | سبور

رونار يفضل منديل رغم علمه بتواجد لاعبين أفضل منه تقنيا

رضوان جيد يقود مباراة إفريقيا الوسطى و كينيا | سبور

رضوان جيد يقود مباراة إفريقيا الوسطى و كينيا

هذا موعد الإعلان عن الفائز بتنظيم مونديال 2026 | سبور

هذا موعد الإعلان عن الفائز بتنظيم مونديال 2026

نجم برشلونة يكشف عن المنتخبات المرشحة للتتويج بمونديال 2018 | سبور

نجم برشلونة يكشف عن المنتخبات المرشحة للتتويج بمونديال 2018

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

احتفاء بعيدها السابع مؤسسة بسمة تمنح تذاكر عمرة لفائدة مهنيي سيارات الأجرة بوجدة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

احتفاء بعيدها السابع مؤسسة بسمة تمنح تذاكر عمرة لفائدة مهنيي سيارات الأجرة بوجدة

أحوال الطقس : 27 مارس 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 27 مارس 2018

الراقصة نور محيحة بالشطيح على الشعبي وهاشنو قالت في رسالة غير متوقعة لدنيا باطما (فيديو) | خارج البلاطو

الراقصة نور محيحة بالشطيح على الشعبي وهاشنو قالت في رسالة غير متوقعة لدنيا باطما (فيديو)

قصـــة مؤلمة..ماتت جداه جْرات ليه خالتو وولدها و هرسو ليه فمــو فكازا بسباب الإرث | بــووز

قصـــة مؤلمة..ماتت جداه جْرات ليه خالتو وولدها و هرسو ليه فمــو فكازا بسباب الإرث

﻿

آخر المستجدات

وزارة الصحة تخرق مرسوم تحديد أسعار الأدوية | اقتصاد
منذ 2 ساعات

وزارة الصحة تخرق مرسوم تحديد أسعار الأدوية

خطير وبالصور: هام لزائري الشاطئ بالبيضاء..كائن بحري خطير يهدد حياتكم | مجتمع

خطير وبالصور: هام لزائري الشاطئ بالبيضاء..كائن بحري خطير يهدد حياتكم

بالصور..في مرحلة البث التجريبي..أول كسيدة لـ TGV بأصيلا | حوادث و حقوق

بالصور..في مرحلة البث التجريبي..أول كسيدة لـ ''TGV'' بأصيلا

يا ربي السلامة..على قبل بنت: تلميذ تورط في جريمة بشعة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..على قبل بنت: تلميذ تورط في جريمة بشعة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.