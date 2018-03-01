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يا ربي السلامة..على قبل بنت: تلميذ تورط في جريمة بشعة

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 02:52 يا ربي السلامة..على قبل بنت: تلميذ تورط في جريمة بشعة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..على قبل بنت: تلميذ تورط في جريمة بشعة
اهتزت منطقة درادب وسط مدينة طنجة، يومه الإثنين، على وقع جريمة بشعة، بطلها تلميذ، وجه طعنات خطيرة لشخص بسبب خلاف وقع بينهما حول ''فتاة''.

''شوف تيفي''

اهتزت منطقة درادب وسط مدينة طنجة، يومه الإثنين، على وقع جريمة بشعة، بطلها تلميذ، وجه طعنات خطيرة لشخص بسبب خلاف وقع بينهما حول ''فتاة''.

وحسب مصادر محلية فإن خلافا وقع بين تلميذ يتابع دراسته بثانوية مولاي سليمان، وشخص آخر حول فتاة، لتتطور الأمور إلى تبادل للضرب انتهى بتوجيه التلميذ للضحية طعنات بواسطة سلاح أبيض.

وأكدت المصادر ذاتها أن الضحية المصاب تم نقله على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس، بينما لا تزال الأبحاث جارية من طرف المصالح الأمنية لإيقاف التلميذ الذي فر إلى وجهة غير معلومة.

 

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المغرب شوف تيفي مدينة طنجة تلميذ الضحية الطعن

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