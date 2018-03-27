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المغرب يحتل الريادة كأفضل وجهة للاستثمار في أفريقيا

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 02:23 المغرب يحتل الريادة كأفضل وجهة للاستثمار في أفريقيا | اقتصاد
المغرب يحتل الريادة كأفضل وجهة للاستثمار في أفريقيا
احتل المغرب المرتبة الأولى بين الاقتصادات الأكثر جاذبية للاستثمار في القارة الإفريقية بحسب مؤشر الاستثمار الأخير في إفريقيا 2017 الصادر يومه الاثنين 26 مارس عن شركة ''كوانتوم كلوبال ريسيرش لاب''،

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احتل المغرب المرتبة الأولى بين الاقتصادات الأكثر جاذبية للاستثمار في القارة الإفريقية بحسب مؤشر الاستثمار الأخير في إفريقيا 2017 الصادر يومه الاثنين 26 مارس عن شركة ''كوانتوم كلوبال ريسيرش لاب''، وبحسب المؤشر فالمركز الذي احتله المغرب يرجع بالأساس للنمو الاقتصادي القوي المطرد والمركز الجغرافي الاستراتيجي والاستثمار الأجنبي المباشرالمتزايد وكذا مستويات الدين الخارجي وعوامل رأس المال الاجتماعي بجانب البيئة المواتية إجمالا للأعمال.

وفي هذا الصدد فقد جذب المغرب حوالي 2,57 مليار دولار في شكل استثمار أجنبي مباشر لسنة 2017 بزيادة تقدر بـ 12 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية وفقا للبيانات الصادرة مؤخرا عن مكتب الصرف بالمغرب.

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