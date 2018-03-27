احتفاء بعيدها السابع مؤسسة بسمة تمنح تذاكر عمرة لفائدة مهنيي سيارات الأجرة بوجدة ﻿

نظمت المؤسسة الخيرية ''بسمة'' التي يرأسها عبد النبي بعوي يوم الجمعة 23 مارس بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسها حفل عشاء تكريمي على شرف الجمعية الإقليمية لمهنيي سيارات الأجرة بعمالة وجدة أنكاد،

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نظمت المؤسسة الخيرية ''بسمة'' التي يرأسها عبد النبي بعوي يوم الجمعة 23 مارس بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسها حفل عشاء تكريمي على شرف الجمعية الإقليمية لمهنيي سيارات الأجرة بعمالة وجدة أنكاد، وقد تخلل الحفل إجراء سحب قرعة بخصوص 9 تذاكر لأداء مناسك العمرة لمختلف المحطات بعمالة وجدة أنكاد مع منح تذكرتي عمرة لفائدة شخصين لأسباب اجتماعية وإنسانية.

وقد عرف الحفل تفاعلا كبيرا من قبل الحاضرين من مهنيي قطاع النقل بمختلف المحطات بتراب العمالة والذي بلغ عددهم 220 شخصا، وبالإضافة لرحلات العمرة المهداة للمهنيين فقد تم تكريم 14 من منخرطي الجمعية الإقليمية لمهنيي سيارات الأجرة بعمالة وجدة أنكاد وذلك بمنحهم شواهد تقديرية وهدايا قيمة.