هجوم كبير على صفاء حبيركو بعد تقديمها برنامج للا لعروسة‎ ﻿

مباشرة بعد ظهورها كمقدمة لبرنامج ''للا العروسة''، تفاعل آلاف النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد العديد منهم أن مستوى الممثلة صفاء حبيركو في البرايم الأول كان ضعيفا ومتواضعا، مؤكدين أن فاطمة

''شوف تيفي''

مباشرة بعد ظهورها كمقدمة لبرنامج ''للا العروسة''، تفاعل آلاف النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد العديد منهم أن مستوى الممثلة صفاء حبيركو في البرايم الأول كان ضعيفا ومتواضعا، مؤكدين أن فاطمة خير والتي كلفت بمهمة تقديم هذا البرنامج من قبل، كانت أكثر حرفية، وقد تمكنت بروحها الخفيفة من الوصول إلى قلوب الجماهير.

وأوضح نشطاء أن تقديم حبيركو لبرنامج للا العروسة، يعتبر أول تجربة لها، وبالتالي فإن قلة خبرتها جعلتها تظهر بمستوى ضعيف خلال أول برايم.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء إدارة البرنامج بالتفكير جديا خلال الموسم المقبل بإعادة فاطمة خير أو تجربة مقدمة أخرى لها تجربة مهمة في مجال تقديم وتنشيط البرامج.