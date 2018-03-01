 هجوم كبير على صفاء حبيركو بعد تقديمها برنامج للا لعروسة‎ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..في مرحلة البث التجريبي..أول كسيدة لـ TGV بأصيلا | حوادث و حقوق

بالصور..في مرحلة البث التجريبي..أول كسيدة لـ ''TGV'' بأصيلا

يا ربي السلامة..على قبل بنت: تلميذ تورط في جريمة بشعة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..على قبل بنت: تلميذ تورط في جريمة بشعة

بالصورة.. عافية شعلات فطوبيس قديم بكازا | حوادث و حقوق

بالصورة.. عافية شعلات فطوبيس قديم بكازا

المغرب يحتل الريادة كأفضل وجهة للاستثمار في أفريقيا | اقتصاد

المغرب يحتل الريادة كأفضل وجهة للاستثمار في أفريقيا

احتفاء بعيدها السابع مؤسسة بسمة تمنح تذاكر عمرة لفائدة مهنيي سيارات الأجرة بوجدة | مجتمع

احتفاء بعيدها السابع مؤسسة بسمة تمنح تذاكر عمرة لفائدة مهنيي سيارات الأجرة بوجدة

هجوم كبير على صفاء حبيركو بعد تقديمها برنامج للا لعروسة‎ | ثقافة و فنون

هجوم كبير على صفاء حبيركو بعد تقديمها برنامج للا لعروسة‎

مثير.. رفيق الزفزافي يعترف خلال أشغال جلسة المحاكمة بامتلاكه سيوفا وأسلحة بيضاء | بوليتيك

مثير.. رفيق الزفزافي يعترف خلال أشغال جلسة المحاكمة بامتلاكه سيوفا وأسلحة بيضاء

حواجز أمنية لتعقب السيارات المزورة | مجتمع

حواجز أمنية لتعقب السيارات المزورة

العثماني يقر أن حكومته وفرت مناصب شغل أكثر من سابقتها | بوليتيك

العثماني يقر أن حكومته وفرت مناصب شغل أكثر من سابقتها

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

هجوم كبير على صفاء حبيركو بعد تقديمها برنامج للا لعروسة‎

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 01:57 هجوم كبير على صفاء حبيركو بعد تقديمها برنامج للا لعروسة‎ | ثقافة و فنون
هجوم كبير على صفاء حبيركو بعد تقديمها برنامج للا لعروسة‎
مباشرة بعد ظهورها كمقدمة لبرنامج ''للا العروسة''، تفاعل آلاف النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد العديد منهم أن مستوى الممثلة صفاء حبيركو في البرايم الأول كان ضعيفا ومتواضعا، مؤكدين أن فاطمة

''شوف تيفي''

مباشرة بعد ظهورها كمقدمة لبرنامج ''للا العروسة''، تفاعل آلاف النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد العديد منهم أن مستوى الممثلة صفاء حبيركو في البرايم الأول كان ضعيفا ومتواضعا، مؤكدين أن فاطمة خير والتي كلفت بمهمة تقديم هذا البرنامج من قبل، كانت أكثر حرفية، وقد تمكنت بروحها الخفيفة من الوصول إلى قلوب الجماهير.

وأوضح نشطاء أن تقديم حبيركو لبرنامج للا العروسة، يعتبر أول تجربة لها، وبالتالي فإن قلة خبرتها جعلتها تظهر بمستوى ضعيف خلال أول برايم.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء إدارة البرنامج بالتفكير جديا خلال الموسم المقبل بإعادة فاطمة خير أو تجربة مقدمة أخرى لها تجربة مهمة في مجال تقديم وتنشيط البرامج.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البرايم حبيركو البرنامج الضعيف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الممثل المغربي حسن عليوي يدخل القفص الذهبي‎ | ثقافة و فنون

الممثل المغربي حسن عليوي يدخل القفص الذهبي‎

بالفيديو..الروينة فحفل دنيا باطما بفاس وهاشنو وقع | ثقافة و فنون

بالفيديو..الروينة فحفل دنيا باطما بفاس وهاشنو وقع

خبر محزن لعشاق مسلسل la casa de papel | ثقافة و فنون

خبر محزن لعشاق مسلسل la casa de papel

منى فتو تبدي قلقها حيال واقع السينما المغربية | ثقافة و فنون

منى فتو تبدي قلقها حيال واقع السينما المغربية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الراقصة نور محيحة بالشطيح على الشعبي وهاشنو قالت في رسالة غير متوقعة لدنيا باطما (فيديو) | خارج البلاطو
منذ 54 دقيقة

الراقصة نور محيحة بالشطيح على الشعبي وهاشنو قالت في رسالة غير متوقعة لدنيا باطما (فيديو)

قصـــة مؤلمة..ماتت جداه جْرات ليه خالتو وولدها و هرسو ليه فمــو فكازا بسباب الإرث | بــووز

قصـــة مؤلمة..ماتت جداه جْرات ليه خالتو وولدها و هرسو ليه فمــو فكازا بسباب الإرث

بالفيديو..بسبب المحسوبية و الزبونية المرشدين السياحيين بفاس يحتجون أمام المديرية الجهوية للسياحة | خارج البلاطو

بالفيديو..بسبب المحسوبية و الزبونية المرشدين السياحيين بفاس يحتجون أمام المديرية الجهوية للسياحة

خبر اليوم..تفاصيل قتل شاب كان كيوجد العرسو فدرب سلطان بالبيضاء | خبر اليوم

خبر اليوم..تفاصيل قتل شاب كان كيوجد العرسو فدرب سلطان بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

بالصور..في مرحلة البث التجريبي..أول كسيدة لـ TGV بأصيلا | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

بالصور..في مرحلة البث التجريبي..أول كسيدة لـ ''TGV'' بأصيلا

يا ربي السلامة..على قبل بنت: تلميذ تورط في جريمة بشعة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..على قبل بنت: تلميذ تورط في جريمة بشعة

بالصورة.. عافية شعلات فطوبيس قديم بكازا | حوادث و حقوق

بالصورة.. عافية شعلات فطوبيس قديم بكازا

المغرب يحتل الريادة كأفضل وجهة للاستثمار في أفريقيا | اقتصاد

المغرب يحتل الريادة كأفضل وجهة للاستثمار في أفريقيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.