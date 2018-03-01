 مثير.. رفيق الزفزافي يعترف خلال أشغال جلسة المحاكمة بامتلاكه سيوفا وأسلحة بيضاء ﻿
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مثير.. رفيق الزفزافي يعترف خلال أشغال جلسة المحاكمة بامتلاكه سيوفا وأسلحة بيضاء | بوليتيك

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مثير.. رفيق الزفزافي يعترف خلال أشغال جلسة المحاكمة بامتلاكه سيوفا وأسلحة بيضاء

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 01:36 مثير.. رفيق الزفزافي يعترف خلال أشغال جلسة المحاكمة بامتلاكه سيوفا وأسلحة بيضاء | بوليتيك
مثير.. رفيق الزفزافي يعترف خلال أشغال جلسة المحاكمة بامتلاكه سيوفا وأسلحة بيضاء
كشف موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن المعتقل ''زكرياء أدهشور''، اعترف قبل قليل من يومه الإثنين، خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، امتلاكه للسيوف والأسلحة

''شوف تيفي''

كشف موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن المعتقل ''زكرياء أدهشور''، اعترف قبل قليل من يومه الإثنين، خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، امتلاكه للسيوف والأسلحة البيضاء التي تم حجزها من طرف الشرطة القضائية بمنزله خلال اعتقاله.

وأبرز الموفد أن المعتقل المذكور، اعترف بامتلاكه للأسلحة البيضاء، خلال إجابته على مجموعة من الأسئلة التي وجهها له القاضي علي الطرشي.

وأشار الموفد إلى أن ''حكيم الوردي'' ممثل النيابة العامة، واجه المعتقل خلال الاستماع له بتوقيعه على محاضر الفرقة الوطنية والتي تضم اعترافاته، ليؤكد ''أدهشور'' أن التوقيع له وبالتالي فإن الأسلحة البيضاء التي عثر عليها هي في ملكيته.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أدهشور الزفزافي الأسلحة البيضاء السيوفا

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