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حصري وبالفيديو..لاعب إفريقي جديد بالوداد

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 00:48 حصري وبالفيديو..لاعب إفريقي جديد بالوداد | سبور
حصري وبالفيديو..لاعب إفريقي جديد بالوداد
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن لاعبا جديدا، شارك يومه الإثنين، في تداريب فريق الوداد البيضاوي بمركب محمد بنجلون بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن لاعبا جديدا، شارك يومه الإثنين، في تداريب فريق الوداد البيضاوي بمركب محمد بنجلون بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق باللاعب الغاني ''ريشارد أرتر'' البالغ من العمر 25 سنة، يشغل مركز مهاجم، لعب لمجموعة من الأندية آخرها فريق أنتر كلوب الأنغولي.

وأكد ذات المصدر أن اللاعب الغاني حر بعد فسخ عقده مع فريق الأنتر كلوب الأنغولي، وهو ما يسمح للوداد بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي في حال اقتناع المدرب فوزي البنزرتي بإمكانياته التقنية والبدنية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مهاجم غانا الوداد

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