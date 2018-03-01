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العثماني يقر أن حكومته وفرت مناصب شغل أكثر من سابقتها

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 00:31 العثماني يقر أن حكومته وفرت مناصب شغل أكثر من سابقتها | بوليتيك
العثماني يقر أن حكومته وفرت مناصب شغل أكثر من سابقتها
اختار سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الدفاع بطريقته الخاصة عن حصيلة الفريق الوزاري الذي يقوده، حيث سجل أن هذه الحكومة استطاعت في ظرف سنتين أن تقوم بتوفير مناصب شغل أكثر مما

شوف تيفي

اختار سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الدفاع بطريقته الخاصة عن حصيلة الفريق الوزاري الذي يقوده، حيث سجل أن هذه الحكومة استطاعت في ظرف سنتين أن تقوم بتوفير مناصب شغل أكثر مما وفرته الحكومة السابقة في ولاية كاملة، واصفا حصيلة الجهاز التنفيذي بالمشرفة.

كما أشار سعد الدين العثماني حسب ما أوردته صحيفة المساء الصادرة غدا الثلاثاء 27 مارس أن هناك عددا من الملفات التي تم فتحها أو مباشرتها أو إنجازها، مضيفا أنه سيتم القيام قريبا بعمل تواصلي قصد التعريف بهذه الإنجازات.

كما دعا العثماني أعضاء حزبه البيجيدي على البقاء موحدين لأن ذلك من أسس العمل، ''نبحث عن توافقات ونؤجل الحل عندما لا يكون ممكنا''، كما طمأن أعضاء الحزب أنه لا خوف على الحزب من استمراريته ومستقبله إن كنتم في المستوى.

 

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