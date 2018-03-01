يا ربي السلامة..زوج حيد لمراتو عينيها بسكين بمكناس والسبب الشك في خيانتها له مع جزار ﻿

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمهاية تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي بمكناس، مؤخرا، من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 30 سنة، عنف زوجته وفقأ عينيها بواسطة سكين بسبب الشك في خيانتها له، متسببا لها

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمهاية تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي بمكناس، مؤخرا، من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 30 سنة، عنف زوجته وفقأ عينيها بواسطة سكين بسبب الشك في خيانتها له، متسببا لها في جروح بالغة في الوجه مع فقدان البصر.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن تفاصيل الواقعة التي هزت منتصف ليلة الأربعاء الماضي، حي الخيام بتراب جماعة لمهاية القروية ضواحي مكناس، جرت حين احتدم نزاع بين الزوج "ز.ح" من مواليد 1985 أب لطفلين "مياوم"، وزوجته "أ.ش" من مواليد 1990 ليتأجج الوضع بين الطرفين حول شك الزوج في خيانة شريكة حياته له مع جزار، قبل أن تتفاجأ الزوجة بزوجها يتقدم نحوها هائجا، مخاطبا إياها "هاذ الليلة غادي نخسر لمك وجهك".

وشرع الزوج في العبث في وجه زوجته بسكين من الحجم المتوسط مع فقأ عينيها أمام أعين طفليهما متسببا لها في عاهة مستديمة "العمى" ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى مصلحة طب العيون بالمستشفى المدني مولاي إسماعيل لإخضاعها لعملية جراحية دقيقة.