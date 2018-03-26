صورة تصدم عشاق الدون رونالدو والقضية فيها ''قبلة'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الإثنين، صورة مثيرة للجدل، تظهر قيام مشجع بتقبيل رونالدو بطريقة جد صادمة، خلال المباراة التي جمعت المنتخب البرتغالي بالمنتخب

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الإثنين، صورة مثيرة للجدل، تظهر قيام مشجع بتقبيل رونالدو بطريقة جد صادمة، خلال المباراة التي جمعت المنتخب البرتغالي بالمنتخب الهولندي.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم من الطريقة التي قبل بها المشجع رونالدو، موضحين أن نجم الفريق الملكي ريال مدريد، وجد نفسه في وضع محرج لا يحسد عليه.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة التي جمعت بين المنتخب البرتغالي وخصمه الهولندي، انتهت بانتصار هذا الأخير بثلاثية نظيفة.