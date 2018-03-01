 عاجل..بعد الاستماع للأبلق: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ﻿
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عاجل..بعد الاستماع للأبلق: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 21:33 عاجل..بعد الاستماع للأبلق: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك
عاجل..بعد الاستماع للأبلق: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، أعلن قبل قليل من يومه الإثنين 26 مارس 2018، تأجيل أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى زوال يوم غد الثلاثاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، أعلن قبل قليل من يومه الإثنين 26 مارس 2018، تأجيل أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى زوال يوم غد الثلاثاء.

وأوضح الموفد أن القاضي، قرر مواصلة الاستماع للمعتقل "ربيع الأبلق" والذي كشف عن ظروف اعتقاله والعديد من المعطيات الخاصة بأحداث الحسيمة، إلى يوم غد الثلاثاء، بعد تقدم هيئة دفاع المعتقلين ملتمسا بالتأجيل.

تجدر الإشارة إلى أن جلسة يومه الإثنين، عرفت الاستماع لكل من "زكرياء أدهشور" و"ربيع الأبلق" الذي يعتبر إلى جانب ناصر الزفزافي ومحمد جلول ونبيل أحمجيق من بين أبرز المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القاضي علي الطرشي ناصر الزفزافي

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