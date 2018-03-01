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بعد الفضيحة..ضربة موجعة لموقع فيسبوك

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 21:28 بعد الفضيحة..ضربة موجعة لموقع فيسبوك | نت 2.0
بعد الفضيحة..ضربة موجعة لموقع فيسبوك
أوقف عملاق الويب، موزيلا، الذي يدير متصفح الإنترنت ''Firefox''، الإعلانات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إثر فضيحة خرق البيانات.

 "شوف تيفي"

 أوقف عملاق الويب، موزيلا، الذي يدير متصفح الإنترنت "Firefox"، الإعلانات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إثر فضيحة خرق البيانات.

 وحسب ما كشف عنه موقع "روسيا اليوم"، يومه الإثنين، فقد جاء في بيان أن لدى موزيلا "Mozilla" مخاوف بشأن الخصوصية، عقب الكشف عن تسريب معلومات حوالي 50 مليون مستخدم فيسبوك إلى شركة التسويق البريطانية، Cambridge Analytica.

 وأضافت القناة الروسية أن عملاق الويب، قال: "لقد وجدنا أن الإعدادات التلقائية الحالية في فيسبوك تتيح إمكانية الوصول إلى الكثير من البيانات، خاصة فيما يتعلق بإعدادات تطبيقات الطرف الثالث".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي موزيلا فيسبوك الخصوصية المستخدم

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