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رونالدو يرحب بقدوم محمد صلاح للنادي الملكي

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 21:03 رونالدو يرحب بقدوم محمد صلاح للنادي الملكي | سبور
رونالدو يرحب بقدوم محمد صلاح للنادي الملكي
رحب نجم ريال مدريد الأول كريستيانو رونالدو، بقدوم نجم المنتخب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

"شوف سبور"

رحب نجم ريال مدريد الأول كريستيانو رونالدو، بقدوم نجم المنتخب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت شبكة "دونبالون" الإسبانية، اليوم الاثنين عبر موقعها ، إن نجم ريال مدريد الأول كريستيانو رونالدو طلب من إدارة ريال مدريد بضرورة التعاقد مع صلاح عقب تألقه في مواجهة البرتغال الودية أمام مصر في سويسرا يوم الجمعة الماضي .

و يُذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ 28 هدفا، مما جعله مطمعا لعدة أندية أوروبية كبيرة، من بينها ريال مدريد و باريس سان جيرمان و برشلونة .

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محمد صلاح كريستيانو رونالدو شوف سبور

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