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بعد إضافة ساعة..وزارة التربية الوطنية تكشف حقيقة تغيير توقيت الدخول والخروج المدرسي

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 20:59 بعد إضافة ساعة..وزارة التربية الوطنية تكشف حقيقة تغيير توقيت الدخول والخروج المدرسي | بوليتيك
بعد إضافة ساعة..وزارة التربية الوطنية تكشف حقيقة تغيير توقيت الدخول والخروج المدرسي
نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في بلاغ لها، يومه الإثنين، ما تناقلته بعض الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ''استثناء أكاديمية جهة الداخلة وادي الذهب من تطبيق التوقيت

"شوف تيفي"

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في بلاغ لها، يومه الإثنين، ما تناقلته بعض الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص "استثناء أكاديمية جهة الداخلة وادي الذهب من تطبيق التوقيت الرسمي الجديد .

 وكشفت الوزارة في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أنه وخلافا لما تم ترويجه بخصوص استثناء أكاديمية جهة الداخلة وادي الذهب من تطبيق التوقيت الرسمي الجديد، فإن القرار الذي اتخذته هذه الأكاديمية باعتماد مواقيت دخول خاصة بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي (التاسعة صباحا خلال الفترة الصباحية والثالثة بعد الزوال خلال الفترة المسائية) جاء طبقا للخصوصيات الجغرافية للجهة، حيث إن فارق مواعيد الشروق والغروب بالجهة يصل إلى 45 دقيقة.

 وأكدت الوزارة تطبيق التوقيت الرسمي الجديد (غرينيتش+ ساعة) الذي اعتمده المغرب ابتداء من يوم 25 مارس 2018 بجميع المصالح الإدارية مركزيا وجهويا وإقليميا وجميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة التربية الوطنية التكوين المهني الداخلة

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