عاجل..المعتقل الأبلق يتحول إلى داعية خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ويستشهد بكلام لـ ''عبد الإله ابن كيران'' ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، تعرف في هذه اللحظات من مساء يومه الإثنين، الاستماع لأحد أبرز المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة

''شوف تيفي''

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، تعرف في هذه اللحظات من مساء يومه الإثنين، الاستماع لأحد أبرز المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة، ويتعلق الأمر بـ ''ربيع الأبلق''.

وأوضح الموفد أن المعتقل ''ربيع الأبلق''، فاجأ المتواجدين بالقاعة رقم 7 خلال بداية الاستماع له بتحوله إلى داعية ومرشد ديني، بتلفظه بالعديد من الأحاديث النبوية الشريفة في كلامه الموجه للقاضي، قائلا: '' القضاة ثلاثة.. قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة''، مضيفا: ''يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرما''.



وأكد الموفد أن القاضي علي الطرشي، أمر كاتب الضبط بتدوين ما تلفظ به ''ربيع الأبلق''، مشيرا إلى أن هذا الأخير وبعد مواجهته بالتهم المنسوبة إليه استشهد بكلام لرئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، قائلا: ''أنا كنفي التهم المنسوبة ليا وكنستشهد بكلام عبد الإله ابن كيران اللي قال فيه على أن هناك دولة كيحكمها الملك محمد السادس ودولة معرفناش شكون كيحكمها..صحيح هناك مؤامرة وأنا على علم بها ولم أشارك فيها''.