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أحد أخطر أفراد عصابة ''زرويطة'' طيحوه رجال الحموشي بعد 5 أشهر من هروبو+فيديو وصورة

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 19:21 أحد أخطر أفراد عصابة زرويطة طيحوه رجال الحموشي بعد 5 أشهر من هروبو+فيديو وصورة | حوادث و حقوق
أحد أخطر أفراد عصابة ''زرويطة'' طيحوه رجال الحموشي بعد 5 أشهر من هروبو+فيديو وصورة
أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع يومه الإثنين، على النيابة العامة، شخصا خطيرا ينتمي لعصابة ''زرويطة''، وذلك بعد 5 أشهر من فراره من داخل سيارة تابعة للأمن.

'شوف تيفي''

 أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع يومه الإثنين، على النيابة العامة، شخصا خطيرا ينتمي لعصابة ''زرويطة''، وذلك بعد 5 أشهر من فراره من داخل سيارة تابعة للأمن.

 وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' في كشفه عن تفاصيل إيقاف ''ي'' البالغ من العمر 25 سنة، أن هذا الأخير، كان يحاول، أول أمس السبت، إرغام فتاتين على الفساد، ما تسبب في وقوع مشادة كلامية معهما، كادت أن تنتهي بتعرضهما للاعتداء، قبل تدخل سيارة تابعة للنجدة، حيث تم إيقاف الشاب واقتياده إلى مصلحة الاستمرار بأنفا.

وأكد ذات المصدر أن الموقوف، قام بتغيير اسمه وخلال تنقيطه عجز رجال الأمن في العثور على معلومات بخصوصه ، وبعد محاصرته كشف هويته الحقيقية، ليتبين أنه مبحوث عنه نظرا لانتمائه لعصابة ''زرويطة'' الخطيرة.

وأشار المصدر نفسه أن مصلحة الاستمرار، أحالت الموقوف على الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الحي المحمدي والتي وضعته تحت تدابير الحراسة النظرية.

‫شوف تيفي

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