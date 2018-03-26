برافو وبالصور..شوفو العزيمة والرجولة: مغربي كيخدم بائع متجول في إيطاليا غادي يناقش الماستر ﻿

من المنتظر أن يقوم الطالب المغربي عبد المولى الخديري، البالغ من العمر 31 سنة، بمناقشة أطروحة تخرجه من جامعة طورينو صباح يوم غد الثلاثاء، في سلك ماجستير هندسة مدنية بالكلية التقنية المتعددة

"شوف تيفي"

من المنتظر أن يقوم الطالب المغربي عبد المولى الخديري، البالغ من العمر 31 سنة، بمناقشة أطروحة تخرجه من جامعة طورينو صباح يوم غد الثلاثاء، في سلك ماجستير هندسة مدنية بالكلية التقنية المتعددة التخصصات .

وحسب وسائل إعلام إيطالية فإن الطالب المغربي المذكور حصل قبل 4 سنوات على دبلوم الإجازة من الكلية المذكورة، وتلقى إشادة بعد الكشف عن قصته وعمله اليومي كبائع متجول.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب المغربي قرر العمل كبائع متجول للمناديل الورقية "الكلينيكس" بشوارع طورينو، حتى يستطيع إكمال مشواره الدراسي.