مُثـــير..السجن 6 سنوات لممثل مغربي وهاشنو دار ﻿

أدان القضاء الإسباني ممثلا من أصل مغربي بالسجن النافذ بتهمي الاتجار في المخدرات و الانتماء لمنظمة إجرامية، بعد تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات بين المغرب و

شــــوف تيفي:

أدان القضاء الإسباني ممثلا من أصل مغربي بالسجن النافذ بتهمي الاتجار في المخدرات و الانتماء لمنظمة إجرامية، بعد تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات بين المغرب و اسبانيا،واعتقال المغربي الذي شارك في عدة أعمال إسبانية.

و ألقي القبض على "ن ع" في إطار عملية ضد منظمة إجرامية لتجار المخدرات، متخصصة في إدخال شحنات كبيرة من الحشيش من المغرب،و استخدمت كنقطة انطلاق مصب نهر يقع في قادس.

و أدان القضاء الإسباني الممثل المغربي المولود بمليلية المحتلة بالسجن ست سنوات لارتكابه جريمة ضد الصحة العامة ،و الاتجار بالمخدرات في شكلها الأصلي الحشيش و بسنتين إضافتين لجريمة الانتماء إلى جماعة إجرامية تتاجر في الممنوعات حسب ما نشرته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يوم غذ الثلاثاء.