الجماهير العسكرية تنتفض و تطالب الإدارة بتعيين رئيس فعلي للفريق ﻿

أصدرت جماهير الجيش الملكي لكرة القدم، بلاغا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' ، أكدت فيه ، أنها تريد معرفة من هو الرئيس الفعلي للفريق العسكري، بعد رحيل حسني بنسليمان الرئيس الفعلي

"شوف سبور"

أصدرت جماهير الجيش الملكي لكرة القدم، بلاغا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أكدت فيه ، أنها تريد معرفة من هو الرئيس الفعلي للفريق العسكري، بعد رحيل حسني بنسليمان الرئيس الفعلي والشرفي سابقا، في ظل الظرفية الحالية التي يمر منها الفريق العسكري حاليا.

وأضاف نفس البلاغ الذي توصلت "شوف سبور"، بنسخة منه ، أنها ستقوم بالضغط على إدارة الفريق من أجل تعيين رئيس فعلي في أقرب وقت ممكن ، لأن الرئيس الفعلي هو من يقوم بتنظيم وهيكلة و تعيين مكتب جديد لفريق الجيش الملكي، في ظل العشوائية التي يعرفها الفريق حاليا.

وتابع البلاغ، "لا يمكننا كجمهور أن ننتظر أكثر مما انتظرنا لتعيين رئيس فعلي خلفا لبنسليمان ، لأن كرة القدم لا تنتظر وبناء فريق المواسم القادمة يجب بناؤه من اليوم ولا يمكننا الانتظار .

وطلب البلاغ من الجماهير العسكرية، "الأخذ بعين الاعتبار وبمحمل الجدية، من أجل توحيد الآراء وعدم مضيعة للوقت وتكرار الأخطاء السابقة، من أجل تحقيق مطلبنا ألا هو تعيين رئيس فعلي لفريق الجيش الملكي في أقرب وقت ممكن".