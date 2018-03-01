نجم الرجاء جاهز لمباراة أولمبيك آسفي ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن عبد الكبير الوادي مهاجم الرجاء الرياضي لكرة القدم، أصبح جاهزا للمشاركة مع فريقه ضد أولمبيك آسفي برسم المباراة المؤجلة عن الدورة 21 من البطولة الاحترافية، التي

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن عبد الكبير الوادي مهاجم الرجاء الرياضي لكرة القدم، أصبح جاهزا للمشاركة مع فريقه ضد أولمبيك آسفي برسم المباراة المؤجلة عن الدورة 21 من البطولة الاحترافية، التي ستجرى يوم الخميس المقبل، على أرضية مركب محمد الخامس.

وكان عبدالكبير الوادي قد تعرض للإصابة خلال المواجهة أمام اتحاد طنجة .

ويذكر أن فريق الرجاء الرياضي، يحتل الرتبة الثالثة في ترتيب البطولة الاحترافية، برصيد 35 نقطة، علما أن لجنة البرمجة للرجاء أمام شباب أطلس خنيفرة عن الدورة 22 الحالية قد أجلت بسبب التحاق ثلاثة رجاويين كل واحد بمنتخب بلاده.