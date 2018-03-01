 اختتام السلسلة الأولى من تكوين سائقين مسعفين للنقل الحضري العمومي بفاس ﻿
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اختتام السلسلة الأولى من تكوين سائقين مسعفين للنقل الحضري العمومي بفاس

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 17:58 اختتام السلسلة الأولى من تكوين سائقين مسعفين للنقل الحضري العمومي بفاس | بوليتيك
اختتام السلسلة الأولى من تكوين سائقين مسعفين للنقل الحضري العمومي بفاس
اختتمت يوم السبت 24 مارس 2018 بمقر كلية الطب والصيدلة السلسلة الأولى من حصص تكوين سائقين مسعفين لشركة سيتي باص للنقل الحضري العمومي بمدينة فاس، والتي امتدت من 3 إلى غاية 24 من شهر مارس الجاري تحت إشراف

"شوف تيفي"

اختتمت يوم السبت 24 مارس 2018 بمقر كلية الطب والصيدلة السلسلة الأولى من حصص تكوين سائقين مسعفين لشركة سيتي باص للنقل الحضري العمومي بمدينة فاس، والتي امتدت من 3 إلى غاية 24 من شهر مارس الجاري تحت إشراف نادي التواصل الصحي بكلية الطب واتحاد نوادي وجمعيات طلبة كلية الطب والصيدلة بفاس .

وعلى مدى أربعة أسابيع مضت، تلقى 100 سائق للنقل الحضري العمومي دروسا نظرية وتطبيقية في الإسعافات الأولية على يد أطباء متخصصين بالكلية ، الهدف منها إمداد السائقين بمبادئ وآليات التدخل الاستعجالي في حال حدوث طارئ صحي لأحد المرتفقين على متن الحافلة أو بمحطاتها تعزيزا للاطمئنان والسلامة على متن حافلات النقل الحضري بمدينة فاس ومحيط التدبير المفوض للمرفق .

وقد عبر جميع السائقين الذين استفادوا من هذا التكوين عن ارتياحهم لهذه المبادرة الفريدة من نوعها على الصعيد الوطني تقوم بها شركة للنقل الحضري العمومي وبادرة يحتدى بها خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الحوادث المتعددة التي تتعرض لها وسائل النقل العمومي يوميا، الشيء الذي يستحسن معه تواجد أشخاص على دراية وإلمام بمبادئ الإسعافات الأولية على أقل تقدير .

وتحتسب هذه المبادرة لفائدة شركة سيتي باص التي تفطنت لهذا النوع من التكوينات والتي عبرت أنها شركة مواطنة ، في انتظار أن تعمم هذه المبادرة على سائر المدن كضرورة وليس كامتياز.

 

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